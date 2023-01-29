Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Lalit; hayatı boyunca nasıl ayakta duracağının aslında beden standartlarının çok ötesinde olduğunu söyledi. Bununla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; "Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini, her zaman ilerlemek ve mutlu olmak istediğimi öğrendim. Başkaları ne derse desin hayatta asla pes etmemeliyiz, hayatta hep mutlu ve pozitif olmalıyız. Sonuç olarak, tüm insanlara her zaman saygı duymanız gerektiğini söylemek istiyorum, bir insan nasıl görünürse görünsün, herhangi bir hastalığı olabilir. Mutlu olmak önemlidir ama aynı zamanda başkalarını da mutlu etmek önemlidir."