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Kadın - Aile
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Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

2023-01-29 08:50:53
Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Kurt adam sendromu olarak bilinen hastalık dünyada yalnızca 50 kişide tespit edildi. Söz konusu hastalığı yaşayanları görenler ise 'Kurt adam efsanesi gerçek mi?' sorusunu soruyor. Peki, nedir bi hastalık?

#1
Foto - Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Bilimsel adı Hipertrikoz Lanuginosa olan ve 'Kurt adam sendromu' olarak bilinen hastalık dünyada yalnızca 50 kişide tespit edildi. Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesindeki Nandleta köyünden Lalit Patidar, hastalığı sebebiyle şimdiye kadar pek çok kişiden zorbalık gördü. Sabah Roza'da yer alan haberde Patidar'ın hayat hikayesine yer verildi. Lalit'in annesi Parvatibai, "Onu doğumdan yarım saat sonra gördüm ve tüm vücudu kıllarla kaplıydı" açıklamasında bulundu. Babası Bankatlal ise; hemşirenin bebeği ilk gördüğünde irkildiğini, doktoru aradığını anlattı.

#2
Foto - Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Doktor, Lalit'in "iyi olduğunu" belirttikten sonra sadece saçını kazıdığını anlattı. Yüzündeki tüylerin uzamadığını veya kısalmadığını herkese bunun bir doğum kusuru olduğunu belirtti.Ne yazık ki, Lalit büyüdükçe okuldaki çocukların zorbalığına maruz kaldı. Lalit; "Tüyler çıkmaya başladığında üzülmediğini, çünkü o zamanlar çok küçüktüm ama ailem ve ailem benim için çok endişelenirdi. Küçük çocuklar beni görünce korkarlardı ve çocukken nedenini bilmiyordum. Büyüyünce tüm vücudumun kıllı olduğunu ve bunun herkes gibi olmadığını anladım. Çocuklar sıklıkla onları bir hayvan gibi ısıracağımdan endişelendiler" diyerek anlattığı süreçte büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.

#3
Foto - Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Lalit'in bir arkadaşı ise, onunla ilk tanıştığını şok olduğunu ve korktuğunu fakat, dedesinin "o da herkes gibi" açıklamasından sonra, arkadaş olduklarını anlattı. Diğer çocukların onunla genelde dalga geçtiklerini, taş attıklarını ve "maymun" dediklerini söyleyen arkadaşı, Lalit'in oldukça zor dönemlerden geçtiğini anlattı. Lalit, geçmişte maruz kaldığı tüm zorbalıklara ve lakaplara rağmen her zaman pozitif kalmaya çalıştığını söyledi. Üstelik bir tedavisi olmasa da, benzersizliğini kucaklamayı öğrendi . "Vücudumun her yerinde kıllar olduğunu ve sıradan insanlardan iyi bir şekilde farklı olduğumu yavaş yavaş fark ettim" dedi. "Yavaş yavaş ailemdeki herkes bu konuda normal hissetmeye başladı" diyen Lalit, ayrıca kendisini seven arkadaşlarının da onu çok cesaretlendirdiğini anlattı.

#4
Foto - Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Lalit; hayatı boyunca nasıl ayakta duracağının aslında beden standartlarının çok ötesinde olduğunu söyledi. Bununla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; "Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini, her zaman ilerlemek ve mutlu olmak istediğimi öğrendim. Başkaları ne derse desin hayatta asla pes etmemeliyiz, hayatta hep mutlu ve pozitif olmalıyız. Sonuç olarak, tüm insanlara her zaman saygı duymanız gerektiğini söylemek istiyorum, bir insan nasıl görünürse görünsün, herhangi bir hastalığı olabilir. Mutlu olmak önemlidir ama aynı zamanda başkalarını da mutlu etmek önemlidir."

#5
Foto - Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Hipertrikoz Lanuginosa (Kurt adak sendromu) nedir? Hipertrikoz, vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır. Vücudun pek çok yerinde oluşan jeneralize ve yalnızca belirli bir bölgede oluşan lokalize olmak üzere iki tür hipertrikoz bulunmaktadır. Hipertrikoz kişide doğuştan gelen veya sonradan gelişen bir hastalık olabilir. Androjene bağımlı kıl hariç olmak üzere kıllar cilt üzerinde, kasık bölgesinde, yüz ve koltuk altı bölgelerinde meydana gelir. 19. ve 20. yüzyılın başlarında Julia Pastrana gibi birçok sirk sanatçısında hipertrikoz rahatsızlığı bulunmaktaydı. Bunların birçoğu hilkat garibesi gibi çeşitli yaratık gösterilerinde hem insan hem de hayvan özelliklerine sahip kişiler şeklinde lanse edilerek kullanıldılar.

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