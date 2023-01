Dünyada sadece 50 kişide bu hastalık var! Kurt adamlar gerçek mi?

Lalit'in bir arkadaşı ise, onunla ilk tanıştığını şok olduğunu ve korktuğunu fakat, dedesinin "o da herkes gibi" açıklamasından sonra, arkadaş olduklarını anlattı. Diğer çocukların onunla genelde dalga geçtiklerini, taş attıklarını ve "maymun" dediklerini söyleyen arkadaşı, Lalit'in oldukça zor dönemlerden geçtiğini anlattı. Lalit, geçmişte maruz kaldığı tüm zorbalıklara ve lakaplara rağmen her zaman pozitif kalmaya çalıştığını söyledi. Üstelik bir tedavisi olmasa da, benzersizliğini kucaklamayı öğrendi . "Vücudumun her yerinde kıllar olduğunu ve sıradan insanlardan iyi bir şekilde farklı olduğumu yavaş yavaş fark ettim" dedi. "Yavaş yavaş ailemdeki herkes bu konuda normal hissetmeye başladı" diyen Lalit, ayrıca kendisini seven arkadaşlarının da onu çok cesaretlendirdiğini anlattı.