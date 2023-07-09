2023-07-09 12:10:36 Dünyada sadece 4 tane var! Hi̇tler’den kaldı herkes akın edi̇yor
Almanya’da yaklaşık 160 yıl önce imal edilerek baskı makinesi olarak hizmet verdikten sonra İkinci Dünya Savaşında Hitler döneminde demir ihtiyacını karşılamak amacıyla eritilerek tanka dönüştürülen 8 tonluk Frankenthal baskı makinesi savaş bittikten sonra tekrar eritilerek yine baskı makinesine dönüştürüldü. Dünyada sadece 4 adet bulunan Frankenthal baskı makinesinden biri Trabzon Basın Müzesi'nde sergilenirken, müzeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’nin içinde en fazla materyal bulunan Basın Müzesi Trabzon'da bu yılın 10 Ocak Gazateciler Günü'nde ziyarete açıldı. Ortahisar Belediyesi tarafından oluşturulan 3 katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alırken, ziyaretçilerin en fazla ilgisini hikayesi nedeniyle matbaa bölümündeki Frankenthal baskı makinesi çekiyor.