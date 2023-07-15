Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Kentteki müze ve ören yerlerini geçen yıl yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Gelse, "Adıyaman an itibarıyla depremin sıkıntılı dönemini atlatmış gerek konaklama tesisleri itibarıyla gerekse müze ve ören yerleriyle herhangi bir sıkıntının olmadığı bir yer. Herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz." dedi. Gelse, Nemrut Dağı'nın doğu, batı, kuzey ve güneyinde izleme terasları bulunduğunu ifade etti. Bölgede ziyaretçilerin konaklayacağı alanların da bulunduğunu aktaran Gelse, "Ziyaretçilerimiz Nemrut Dağı Ören Yeri'ni ziyaret edebilirler. Gün doğumu ve gün batımı eşsiz bir manzara sunuyor." diye konuştu.