Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Superb geleneksel olarak Škoda’nın tasarım dilini şekillendiren bir model olarak yeni neslinde de bu rolünü devam ettirecek. Yeni nesil Superb’in daha dinamik ve zarif tasarımı, modelin yine etkileyici görünmesini sağlayacak. Marka, daha önce Superb’in kabinini de göstermişti. Superb, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve yeni bilgi-eğlence ekranı ile kabinde yeni teknolojileri ve şıklığı bir arada sunacak. İlk kez bir Škoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken, 10 inç Sanal Kokpit, ön cama yansıtmalı göstergeler ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik ekran aracın teknolojik yanını vurguluyor.