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Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

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Otomotiv
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Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

2023-10-27 17:59:44
Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Škoda, yeni nesil Superb’in 2 Kasım’da gerçekleştirilecek dünya lansmanı öncesinde amiral gemisi modelinin çizimlerini gösterdi.

#1
Foto - Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarını tamamen yeni Superb modeline taşıyan Škoda, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED Matrix farları ve LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Škoda, her yeni modelde tasarım felsefesini geliştirmeye devam ederken aynı zamanda pratiklik ve genişlik gibi marka değerlerini de koruyor. Daha uzun ve daha yüksek olarak tasarlanan dördüncü nesil Superb, aynı zamanda daha geliştirilmiş aerodinamik performansı ve daha şık tasarımla sunulacak. Yeni araçta daha keskin farlar ve daha fazla kristal detay öne çıkıyor. Aynı zamanda araç içerisindekiler için daha fazla baş mesafesi ve daha fazla bagaj alanı da sunulacak.

#3
Foto - Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Superb geleneksel olarak Škoda’nın tasarım dilini şekillendiren bir model olarak yeni neslinde de bu rolünü devam ettirecek. Yeni nesil Superb’in daha dinamik ve zarif tasarımı, modelin yine etkileyici görünmesini sağlayacak. Marka, daha önce Superb’in kabinini de göstermişti. Superb, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve yeni bilgi-eğlence ekranı ile kabinde yeni teknolojileri ve şıklığı bir arada sunacak. İlk kez bir Škoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken, 10 inç Sanal Kokpit, ön cama yansıtmalı göstergeler ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik ekran aracın teknolojik yanını vurguluyor.

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