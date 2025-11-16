Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dron tehdidine yerli ve milli cevap: Türkiye’nin “Çelik Kubbe’si” tamamlandı! TOLGA sistemi ilk kez sahada
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son dönemlerde artan mini İHA ve taktik dron tehditlerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 'TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atış gösterimini Konya Karapınar'da gerçekleştirdi. Sistem, komuta kontrol, radar, elektronik karıştırıcı (Soft-Kill) ve özel geliştirilen anti-dron mühimmatı (Hard-Kill) gibi çözümleri bir arada sunuyor ve Genel Müdür İlhami Keleş tarafından "Türkiye'nin ilan ettiği çelik kubbenin alt katmanı" olarak nitelendiriliyor.