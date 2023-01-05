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Yaşam
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Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

2023-01-05 22:49:28
Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesini açan polis gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

#1
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak’ta meydana geldi.

#2
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06 DK 4226 plakalı Mercedes marka tırı durdurdu.

#3
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Polis ekiplerince tırın dorse kısımda yapılan incelemelerde branda ve boruların arasına saklanmış halde 150’ye yakın yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

Ardından göçmenler dorseden indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüs ile Yarımca Polis Merkezi'ne götürüldü.

#6
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

İşte o anlar...

#7
Foto - Dorseyi açan polis manzara karşısında şoke oldu!

İşte o anlar...

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