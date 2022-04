Domatesin sağlığa etkisi şaşırtacak cinsten

Cilt sağlığını iyileştirir Kolajen cilt, saç, tırnak ve bağ dokusunun önemli bir bileşenidir. Ancak vücuttaki kolajen üretimi C vitaminine bağlıdır. Nnadir görülse de C vitamini eksikliği iskorbüte yol açabilmektedir. Bunun haricinde güçlü bir antioksidan olarak kabul edilen C vitamininin yetersiz alımı güneş ışığı, kirlilik ve dumanın neden olduğu cilt hasarının daha yavaş iyileşmesine neden olabilir.