2024-03-12 14:11:12 Dolarda “48 lira” depremi! Herkes şaşkın
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, katıldığı canlı yayında doların göreceği rekor seviye için net tarih verdi.
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Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, katıldığı canlı yayında doların göreceği rekor seviye için net tarih verdi.
Hatice Kolçak, son zamanlarda yükselişe geçen dolara değinirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FED) faiz politikasını da ele aldı.
Ekonomist Hatice Kolçak, FED'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Piyasa, FED'in faiz oranlarına ilişkin başa baş noktasına kadar gelmişti ve 3 faiz indirimi fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak beklenen 5-6 faiz indirimi yerine sadece 3 faiz indirimi yapıldı.
Şu anda, 20 Mart'ta FED'in faiz indirimini pas geçeceği beklentisi yüzde 90'ın altında. Yani FED'in faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ardından, 1 Mayıs'a doğru ilerliyoruz.
Ancak 1 Mayıs'ta da yine faiz indirimi beklenmiyor, yani FED'in faiz politikasında bir değişiklik olmayacak. Ancak piyasa, Haziran'da bir faiz indirimi bekliyor. Bu beklenti yüzde 57.14 seviyesinde."
İhracatçı Mert Tanciğer de şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en değerli 5 para birimi arasında 4'ü Orta Doğu ülkelerinde bulunuyor: Kuveyt Dinarı, Bahreyn Dinarı, Umman Riyali ve Ürdün Dinarı. Diğer önemli bir para birimi ise İngiliz Sterlini.
Şu anda insanların doların 40 küsürlerde olacağına inandığını görüyoruz, bu da Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleşebilir. Ancak, bu işin uzmanları olan Kapalıçarşı'daki tüccarlar ne olacağını daha iyi bilirler.
Bizim beklentimiz, ibrenin Temmuz ya da Ağustos içinde 47-48 TL bandına ulaşacağı yönünde. Ancak, bu seviyeyi çok uzun süre korumayacaklarını düşünüyorum.
İnsanlar genel olarak doların yükseleceğine inanıyor, ancak algı değiştiği anda doların düşeceğini göreceğiz."
Kolçak’ın açıklamaları piyasalarda yankı uyandırdı. Piyasalar rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için bu seviyeyi yakından takip ediyor.
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