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Ekonomi
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Dolar ve kripto paranın çökeceğini bilen İslam Memiş'ten otomobil fiyatları bombası!

2022-01-06 09:39:29
Dolar ve kripto paranın çökeceğini bilen İslam Memiş'ten otomobil fiyatları bombası! "Araç alacaklara müjde"

Doların çöküşünü saatler öncesinden bilen İslam Memiş'in 'kripto para piyasalarına devletler tokat atacak' öngürüsü de doğru çıktı. İsam Memiş, 'sırada ne mi var?' diye sorup, bu sefer otomobil fiyatlarının çökeceği tahminde bulundu. Kripto parayla oynayanları daha önce 'üzülürsünüz' diye uyaran Memiş, gece yarısı yaşanan çöküşün ardından 'üzülmediniz inşaallah' paylaşımı yaptı.

#1
Foto - Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 18 lira olduğu saatlerde 'dolar çökecek' uyarısı yapan İslam Memiş'ten şimdi de otomobil fiyatlarıyla ilgili 'düşecek' tahmini geldi. Yatırımın dolara değil sterline yapılmasını tavsiye eden İslam Memiş, kripto para piyasalarıyla ilgili de uyarılarına devam etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 18 lira olduğu saatlerde 'dolar çökecek' uyarısı yapan İslam Memiş'ten şimdi de otomobil fiyatlarıyla ilgili 'düşecek' tahmini geldi. Yatırımın dolara değil sterline yapılmasını tavsiye eden İslam Memiş, kripto para piyasalarıyla ilgili de uyarılarına devam etti.

#2
Foto - Doların çöküşünü önceden bilen, kripto paralar için devletlerin operasyon yapıp yatırımcıyı üzeceği tahmini de doğru çıkan İslam Memiş,

Doların çöküşünü önceden bilen, kripto paralar için devletlerin operasyon yapıp yatırımcıyı üzeceği tahmini de doğru çıkan İslam Memiş, "Sırada ne mi var?" diye sorup cevabını da kendisi verdi.

#3
Foto - İslam Memiş, araç alacakları sevindirecek bir öngörüde bulundu.

İslam Memiş, araç alacakları sevindirecek bir öngörüde bulundu.

#4
Foto - İslam Memiş Twitter hesabından,

İslam Memiş Twitter hesabından, "Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak" öngörüsünde bulundu.

#5
Foto - Kripto para piyasalarında yeni bir deprem yaşanıyor. Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi sonrası kripto paralar adeta çöktü. Merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmeleri de krito paraları vurdu. Önde gelen kripto paraların çoğunda değer kayıpları yüzde 10’a yaklaştı. Bitcoin 43 bin doların altına indi.

Kripto para piyasalarında yeni bir deprem yaşanıyor. Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi sonrası kripto paralar adeta çöktü. Merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmeleri de krito paraları vurdu. Önde gelen kripto paraların çoğunda değer kayıpları yüzde 10’a yaklaştı. Bitcoin 43 bin doların altına indi.

#6
Foto - İslam Memiş, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,

İslam Memiş, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı. Kripto paralardaki çöküşün ardından İslam Memiş sosyal medya hesabından "devletler tokat atacak" tahmini yaptığı haberi paylaşarak, "Üzülmediniz, inşallah. Devamı gelecek! Uyarıyı 49-50 binden yapmıştım." dedi.

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