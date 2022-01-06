Dolar ve kripto paranın çökeceğini bilen İslam Memiş'ten otomobil fiyatları bombası! "Araç alacaklara müjde"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 18 lira olduğu saatlerde 'dolar çökecek' uyarısı yapan İslam Memiş'ten şimdi de otomobil fiyatlarıyla ilgili 'düşecek' tahmini geldi. Yatırımın dolara değil sterline yapılmasını tavsiye eden İslam Memiş, kripto para piyasalarıyla ilgili de uyarılarına devam etti.