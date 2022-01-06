2022-01-06 09:39:29 Dolar ve kripto paranın çökeceğini bilen İslam Memiş'ten otomobil fiyatları bombası! "Araç alacaklara müjde"
Doların çöküşünü saatler öncesinden bilen İslam Memiş'in 'kripto para piyasalarına devletler tokat atacak' öngürüsü de doğru çıktı. İsam Memiş, 'sırada ne mi var?' diye sorup, bu sefer otomobil fiyatlarının çökeceği tahminde bulundu. Kripto parayla oynayanları daha önce 'üzülürsünüz' diye uyaran Memiş, gece yarısı yaşanan çöküşün ardından 'üzülmediniz inşaallah' paylaşımı yaptı.