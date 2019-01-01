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Tansiyonun yüksek olduğu bölgeye çıkarma!

  • Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru sondaj faaliyetlerini sürdürürken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'ye çıkarma yaptı.

  • İlk kez bir Milli Savunma Bakanı, TSK'nın komuta kademesiyle KKTC'ye ziyaretlerde bulundu. Tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı'na giden Bakan Akar, Onur Kıtası'nı selamladı, şeref salonu ve müzeyi gezdi, brifing aldı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerilimin eksik olmadığı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili çok net mesajlar verdi.

  • Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK'nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." şeklinde konuştu.

  • Akar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, "Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz." dedi.

  • Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:"Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin."

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