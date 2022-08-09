2022-08-09 08:12:37 Doğal gaz faturasını düşürmek mümkün! Yıllık en az 2400 lira tasarruf
Tüm doğal gaz abonelerini doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşlar kendi tasarruf önlemlerini alarak faturalarında bir miktar düşüş sağlayabilir. Ancak ısı yalıtımı ile tasarruf miktarını yüzde 65'lere kadar çıkarmak mümkün. Devlet tarafından ısı yalıtımı yapmak isteyenlere kredi desteği sağlanıyor. Yüzde .99 faiz oranı ile 50 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Isı yalıtımı yapanlar yıllık en 2.400 lira tasarruf sağlıyor.