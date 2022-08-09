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Ekonomi
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Doğal gaz faturasını düşürmek mümkün! Yıllık en az 2400 lira tasarruf

2022-08-09 08:12:37
Doğal gaz faturasını düşürmek mümkün! Yıllık en az 2400 lira tasarruf

Tüm doğal gaz abonelerini doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşlar kendi tasarruf önlemlerini alarak faturalarında bir miktar düşüş sağlayabilir. Ancak ısı yalıtımı ile tasarruf miktarını yüzde 65'lere kadar çıkarmak mümkün. Devlet tarafından ısı yalıtımı yapmak isteyenlere kredi desteği sağlanıyor. Yüzde .99 faiz oranı ile 50 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Isı yalıtımı yapanlar yıllık en 2.400 lira tasarruf sağlıyor.

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Foto - Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını azaltmasının ardından Avrupa enerji tüketimini kısmak için tasarruf ve enerji verimliliği çalışmalarına odaklanırken Türkiye ise enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını artırdı. Yalıtım kredisi veriliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan enerji fiyatları ve talebe karşı ilk olarak konutlara yalıtım kredisi vermeye başladı. Konutlarda ısı yalıtımının sağlanması için daire başına 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli, aylık yüzde 0.99 faizle krediyi vatandaşın kullanımına sunuldu. Piyasada “kendi kendini ödeyen kredi” olarak tanımlanan finansman desteğiyle hedef ilk 3 yılda en az 900 bin dairenin yalıtımını sağlamak. Bu sayede 2024 sonuna kadar sadece binalarda yalıtımla yaklaşık 1 milyar m3 doğal gaz eşdeğeri tasarruf hedefleniyor.

Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını azaltmasının ardından Avrupa enerji tüketimini kısmak için tasarruf ve enerji verimliliği çalışmalarına odaklanırken Türkiye ise enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını artırdı. Yalıtım kredisi veriliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan enerji fiyatları ve talebe karşı ilk olarak konutlara yalıtım kredisi vermeye başladı. Konutlarda ısı yalıtımının sağlanması için daire başına 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli, aylık yüzde 0.99 faizle krediyi vatandaşın kullanımına sunuldu. Piyasada “kendi kendini ödeyen kredi” olarak tanımlanan finansman desteğiyle hedef ilk 3 yılda en az 900 bin dairenin yalıtımını sağlamak. Bu sayede 2024 sonuna kadar sadece binalarda yalıtımla yaklaşık 1 milyar m3 doğal gaz eşdeğeri tasarruf hedefleniyor.

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Foto - Nasıl alabilirsiniz? Bina yalıtımıyla yıllık doğal gaz faturalarında en az 2400 lira tasarruf sağlayabilecek vatandaşlar için oldukça basit bir prosedür belirlendi. Konut sahipleri, yalıtım firmasıyla sözleşme imzaladığında kredinin yüzde 60’ı açılıyor, yalıtım standartlara uygun şekilde bittiğinde alınan enerji kimlik belgesiyle kredinin kalan yüzde 40 tutarı veriliyor. Bugün doğalgaz tedarikinde yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye’de doğalgazın üçte biri konutlarda tüketiliyor. Binalarda ısı yalıtımıyla yüzde 35 ile yüzde 60 arasında tasarruf sağlanacağı belirtiliyor.

Nasıl alabilirsiniz? Bina yalıtımıyla yıllık doğal gaz faturalarında en az 2400 lira tasarruf sağlayabilecek vatandaşlar için oldukça basit bir prosedür belirlendi. Konut sahipleri, yalıtım firmasıyla sözleşme imzaladığında kredinin yüzde 60’ı açılıyor, yalıtım standartlara uygun şekilde bittiğinde alınan enerji kimlik belgesiyle kredinin kalan yüzde 40 tutarı veriliyor. Bugün doğalgaz tedarikinde yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye’de doğalgazın üçte biri konutlarda tüketiliyor. Binalarda ısı yalıtımıyla yüzde 35 ile yüzde 60 arasında tasarruf sağlanacağı belirtiliyor.

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Foto - 5 milyon konut var Yalıtımın enerji tasarrufundaki önemine dikkat çeken Abdullah Buğrahan Karaveli, kentsel dönüşüme uğramayacak ve yalıtım yapılması gereken 5 milyon civarı daire bulunduğunu söyledi. Karaveli, sadece cephe yalıtımıyla yüzde 35, pencere değişimiyle yüzde 45 tasarruf sağlandığını, bunun da bazı durumlarda doğal gaz tüketimini yüzde 65’lere kadar düşürdüğünü vurguladı. Bekleme modunda bırakılan bilgisayar, TV, zamanında kapatılmayan çamaşır, bulaşık makinesi, şarjdan çekilmeyen telefondan kaynaklı olarak Türkiye’nin bir terawatt saat elektriğinin çöpe attığını belirten Karaveli, en ucuz enerjinin kullanılmayan enerji olduğunu da vurguladı.

5 milyon konut var Yalıtımın enerji tasarrufundaki önemine dikkat çeken Abdullah Buğrahan Karaveli, kentsel dönüşüme uğramayacak ve yalıtım yapılması gereken 5 milyon civarı daire bulunduğunu söyledi. Karaveli, sadece cephe yalıtımıyla yüzde 35, pencere değişimiyle yüzde 45 tasarruf sağlandığını, bunun da bazı durumlarda doğal gaz tüketimini yüzde 65’lere kadar düşürdüğünü vurguladı. Bekleme modunda bırakılan bilgisayar, TV, zamanında kapatılmayan çamaşır, bulaşık makinesi, şarjdan çekilmeyen telefondan kaynaklı olarak Türkiye’nin bir terawatt saat elektriğinin çöpe attığını belirten Karaveli, en ucuz enerjinin kullanılmayan enerji olduğunu da vurguladı.

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Foto - Yeni yol haritası 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planındaki uygulamalarla 5.4 milyar metreküplük doğal gaz kadar tasarruf sağlayan bakanlık, önümüzdeki dönemde hem vatandaş hem de sanayici için çok sayıda proje ve destek sunacak. Karaveli iki önemli amaçları olduğunu belirterek, “Birincisi; arz güvenliğinin sağlanması. İkincisi; enerji maliyetlerinde dışa bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının da minimum seviyeye gelmesi” dedi.

Yeni yol haritası 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planındaki uygulamalarla 5.4 milyar metreküplük doğal gaz kadar tasarruf sağlayan bakanlık, önümüzdeki dönemde hem vatandaş hem de sanayici için çok sayıda proje ve destek sunacak. Karaveli iki önemli amaçları olduğunu belirterek, “Birincisi; arz güvenliğinin sağlanması. İkincisi; enerji maliyetlerinde dışa bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının da minimum seviyeye gelmesi” dedi.

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