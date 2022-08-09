Doğal gaz faturasını düşürmek mümkün! Yıllık en az 2400 lira tasarruf

Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını azaltmasının ardından Avrupa enerji tüketimini kısmak için tasarruf ve enerji verimliliği çalışmalarına odaklanırken Türkiye ise enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını artırdı. Yalıtım kredisi veriliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan enerji fiyatları ve talebe karşı ilk olarak konutlara yalıtım kredisi vermeye başladı. Konutlarda ısı yalıtımının sağlanması için daire başına 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli, aylık yüzde 0.99 faizle krediyi vatandaşın kullanımına sunuldu. Piyasada “kendi kendini ödeyen kredi” olarak tanımlanan finansman desteğiyle hedef ilk 3 yılda en az 900 bin dairenin yalıtımını sağlamak. Bu sayede 2024 sonuna kadar sadece binalarda yalıtımla yaklaşık 1 milyar m3 doğal gaz eşdeğeri tasarruf hedefleniyor.