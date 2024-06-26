2024-06-26 07:56:33 Doğada çözünemeyen ambalaj atıklarını ekonomiye kazandıracak proje
Hitit Üniversitesi tarafından doğada çözünemeyen ilaç ve gıda sanayinde üretilen plastik ve alüminyum ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Hitit Üniversitesi'nce yürütülen araştırma-geliştirme projesi kapsamında üniversite-sanayi işbirliği modeliyle tamamen yerli ve milli imkânlarla ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak makine geliştiriliyor. Hitit Üniversitesi ve İZA Makina işbirliğinde yürütülen proje ile özellikle ilaç ve gıda sanayisinde ambalaj ürünü olarak kullanılan blister petlerdeki plastik ve alüminyum ayırt edilecek. Geliştirilecek cihaz ile yılda yaklaşık 100 bin ile 200 bin ton arası atık ürünün geri dönüşümü sağlanarak tekrar sanayiye ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Işık, yeşil sanayi, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yeni bir ürün geliştirmeyi ve sadece Türkiye için değil uluslararası anlamda da ticarileşmiş bir ürün haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Hitit Üniversitesinin ‘Makine ve İmalat Teknolojileri' alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işık, Çorum sanayisine destek vermek amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdiklerinin belirterek, ürünün geri dönüşüm sanayisine önemli ölçüde katkı sağlayacağını vurguladı.