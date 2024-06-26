Doğada çözünemeyen ambalaj atıklarını ekonomiye kazandıracak proje

Bunun sonucunda doğaya verilen zarar tamamen ortadan kalkmış olacak aynı zamanda ekonomik gösterge de ortaya çıkmış olacak. Tabi bunun birçok ayağı da olacak. Sıfır atık kavramı çok önemli. Yeşil dönüşüm kavramı çok önemli. Tabi bu tip durumlarda sadece ülkemiz için değil dünya çapında da oluşan bu atıkların bertaraf edilmesinde Hitit Üniversitesi olarak katkımızın olması da bizim için çok önemli bir sonuç olacağını düşünüyorum” Dünyada yeşil dönüşümü hızlandırmak ve karbon emisyonunu azaltmak amaçlanıyor İZA Makine Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Akıllı, “Üniversite-sanayi iş birliği konularında ciddi adımlar atarak somut projelerle, dünyadaki yeşil projelerle temas etmek istiyoruz.” dedi. Bu doğrultuda Blister Petlerin geri dönüşümü projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Akıllı, ciddi bir Ar-Ge süreci başlattıklarını ve dünyada yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı amaçladıklarını belirtti. Hitit Üniversitesi ile gerek teknik alt yapısı, gerekse de akademik açıdan ortak bir çalışma kültüründe buluşup, geleceğin geri dönüşümünün teknolojisini üretmeye çalıştıklarını kaydeden Akıllı, “Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü geri dönüşüm sektörü teknolojiye aç bir sektör ve biz bunun bilincindeyiz, üniversitemiz de bunun bilincinde. Gerek akademik açıdan, gerek sanayi açısından ortak bir kültürde buluşup Ar-Ge projeleri ve sonrasında seri üretim, ticarileşme kısmında da beraber ilerleyerek ortaya somut çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıfır atık bizim hedefimiz. Dünyadaki insan sağlığına, atmosfere, doğaya zararı olan her hangi bir materyalleri geri dönüşüme kazandırıp, katma değeri verimli daha yeni bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. İZA Makine olarak biz bunun bilincindeyiz. Hitit Üniversitesi de bunun bilincinde. Bu yüzden ortak çalışma alanlarında küresel bazdaki bu tür sorunları çözmek için beraber ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.