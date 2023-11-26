Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz

MOZERALLA PEYNİRİNİN YAPILIŞI İlk olarak sütü geniş bir tencereye alarak başlayabilirsiniz. Kısık ateşte 38-40 °C sıcaklığa kadar ısıtmaya devam edin. Ardından ocaktan alabilirsiniz. Öte yandan sirke ve suyu birbirine karıştırmaya başlayın. Sirkeli suyu ocaktan çektiğiniz sütün içerisine ilave edin. Süt koyulaşmaya başladığında tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Süt kesilmeye başladığında bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırıp karıştırmaya devam edin. İşlem bittikten sonra tencerenizi tekrar ocağa koyup ısınan sütü tekrar karıştırın. Peynirin tam kıvamında olması için ısınan sütü pıhtılaşmış haliyle karıştırmaya devam edin. Süt tamamen pıhtılaştığında ise şekil vermek için istediğiniz işlemi uygulayabilirsiniz. Son olarak peyniri soğuk suya koyup bekletmeniz gerekiyor. Bu sayede katılaşma işlemi son halini alacaktır. Ardından tuz ekleyebilir, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İtalyan mutfağının en bilinen peyniri mozarellanın dokusu ve kıvamı diğer peynirlerden daha farklıdır. Isıya duyarlı olan bu peynir çeşidi pizza ve lazanya yemeklerinde tercih edilir. Mozarella hafif ve taze bir tada sahiptir. Diğer peynir türleri gibi yoğun, ekşi veya baharatlı tatlar içermez. Mozarella peyniri genellikle inek sütünden yapılır, ancak bazen keçi sütü de kullanılabilir. Bu nedenle peyniri hazırlarken tercih edeceğiniz süte dikkat edin.