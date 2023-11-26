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Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz

2023-11-26 13:40:30
Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz

Pizza, makarna ve omletlerin vazgeçilmez mozzarella peynirini evde yapmak çok kolay. Dışarıda kilosu 800 liradan satılan mozzarella peynirinin yapılışını püf noktalarını sizler için derledik. İşte mozzarellanın yapılış yöntemi... Bütün yiyecekleri lezzetlendireceğiniz mozzarella peynirini evde birkaç basit yöntem ve malzeme ile yapabilirsiniz. Mozzarella peynirini yapmak için sizler için basit birkaç yöntem bulduk. İşte evde basit yöntemle mozzarella yapmanın püf noktası:

#1
Foto - Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz

Öncelikle sütün sirke yardımıyla kestirilmesi gerekiyor. Ardından hazır ürünlerden daha kaliteli mozzarella peynirleri hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız mozzarella peynirini kahvaltıda, pizzalarda, makarnalarda, omletlerin içinde tüketebilirsiniz. EV YAPIMI MOZERALLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 1 bardak sirke 1/4 çay bardağı içme suyu Tuz İstediğiniz kadar süt

#2
Foto - Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz

MOZERALLA PEYNİRİNİN YAPILIŞI İlk olarak sütü geniş bir tencereye alarak başlayabilirsiniz. Kısık ateşte 38-40 °C sıcaklığa kadar ısıtmaya devam edin. Ardından ocaktan alabilirsiniz. Öte yandan sirke ve suyu birbirine karıştırmaya başlayın. Sirkeli suyu ocaktan çektiğiniz sütün içerisine ilave edin. Süt koyulaşmaya başladığında tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Süt kesilmeye başladığında bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırıp karıştırmaya devam edin. İşlem bittikten sonra tencerenizi tekrar ocağa koyup ısınan sütü tekrar karıştırın. Peynirin tam kıvamında olması için ısınan sütü pıhtılaşmış haliyle karıştırmaya devam edin. Süt tamamen pıhtılaştığında ise şekil vermek için istediğiniz işlemi uygulayabilirsiniz. Son olarak peyniri soğuk suya koyup bekletmeniz gerekiyor. Bu sayede katılaşma işlemi son halini alacaktır. Ardından tuz ekleyebilir, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İtalyan mutfağının en bilinen peyniri mozarellanın dokusu ve kıvamı diğer peynirlerden daha farklıdır. Isıya duyarlı olan bu peynir çeşidi pizza ve lazanya yemeklerinde tercih edilir. Mozarella hafif ve taze bir tada sahiptir. Diğer peynir türleri gibi yoğun, ekşi veya baharatlı tatlar içermez. Mozarella peyniri genellikle inek sütünden yapılır, ancak bazen keçi sütü de kullanılabilir. Bu nedenle peyniri hazırlarken tercih edeceğiniz süte dikkat edin.

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