2023-11-26 13:40:30 Dışarıda kilosu 800 liradan satılıyor! Sadece içerisine bir kaşık sirke eklemek yetiyor! Bu yöntemle evde yapabilirsiniz
Pizza, makarna ve omletlerin vazgeçilmez mozzarella peynirini evde yapmak çok kolay. Dışarıda kilosu 800 liradan satılan mozzarella peynirinin yapılışını püf noktalarını sizler için derledik. İşte mozzarellanın yapılış yöntemi... Bütün yiyecekleri lezzetlendireceğiniz mozzarella peynirini evde birkaç basit yöntem ve malzeme ile yapabilirsiniz. Mozzarella peynirini yapmak için sizler için basit birkaç yöntem bulduk. İşte evde basit yöntemle mozzarella yapmanın püf noktası: