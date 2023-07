Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Sünger avcılığının dünyadaki en zor mesleklerden biri olduğunu dile getiren Totoz, “Eğer derin çalışırsan, günde 2 dalış yaparsın. Meşakkatli bir iştir ama kazançlı bir iştir. Bir de biz, süngerciliğin hatıralarıyla, hatıralarıyla büyümüş çocuklarız. Meslek devam etsin diye her sene Kuzey Ege’ye avlanmaya gidiyoruz. Vurgun yeme ihtimali her zaman var ama kuralları uyduğun sürece vurgun yeme ihtimali çok düşük" diye konuştu. Müsilaj nedeniyle süngerde 2 senedir azalma olduğunu dile getiren İbrahim Totoz, “Bu sene gittiğimiz avda gördük ki sünger kendisini yenilemiş. Denizimiz ne kadar temiz olursa süngerimiz de o kadar bereketli oluyor. Şu anda süngerin kilosunun dünya pazarına 70 ile 120 euro arasında satışı var. Tüm dünyaya satıyoruz, Amerika, İngiltere, her tarafa gönderiyoruz. Sünger bu sene sağlıklı, herhangi bir hastalık yok. Bazı bölgelerde sadece bir verim göremedik. O da Çanakkale Boğazı suyunun aktığı yerler biraz verimsiz. Ama Ege’nin birçok yeri verimli" dedi.