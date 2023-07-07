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Yaşam
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Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

2023-07-07 16:12:43
Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun yıllardır yapılan sünger avcılığı artık çok daha az kişilerce yapılıyor. Denizden toplanan süngerler 70 ile 120 euro arasında alıcı buluyor.

#1
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinin eski geçim kaynaklarından süngerciliği sürdüren İbrahim Totoz ve kardeşi Doğan Bertuğ Totoz, sünger avından döndü. İbrahim Totoz, zor şartlara rağmen dede mesleği olan süngerciliği sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

#2
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Bodrum’da deniz turizminin gelişmesine önemli katkılar sunan süngercilik mesleği, Totoz ailesi tarafından halen sürdürülüyor. Sünger avcılığının yasak olduğu Bodrum’da av yapamayan 38 yaşındaki İbrahim Totoz ve kardeşi Doğan Bertuğ Totoz, bir buçuk ay önce Kuzey Ege’ye av için gitti. İki kardeş, bir buçuk aylık sünger avının ardından Bodrum’a geri döndü. Denizde 30 metre derinlikte toplanan süngerler, şimdi satışa hazır hale getirilecek. Uzun ömürlü olup bakteri tutmayan süngerin, ağırlığının 40 katı kadar ağırlıkta suyu tutabildiği ifade ediliyor. Genellikle banyo lifi olarak kullanılan süngerin farklı alanlarda da kullanımı mevcut.

#3
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

15 yıldan bu yana sünger avcılığı yapan İbrahim Totoz, yaptığı açıklamada her yıl Bozcaada ve Saros Körfezi’nde sünger avcılığı yaptıklarını ifade ederek, “Bodrum’da yıllardır sünger avcılığı yasak. Kuzey Ege’de serbest. Sünger, Bodrum’da daha derin sularda ama Kuzey Ege’de 25-30 metrelerde. Bodrum’da turizmin başlamasıyla süngerciliğe ara verilmişti. Zaten zor bir meslek, yapanlar da azalmıştı. Bazı eski avcılar da usulsüz avlanmalarından dolayı yasaklandı, daha sonra da tekrar açılmadı. Onun için Kuzey Ege’de avlanıyoruz. Babakale Limanı’ndan Yunanistan sınırına kadar Bozcaada ve Gökçeada’da avlanıyoruz. Senenin 2-3 ayı o bölgedeyiz. Bu sene avımızı biraz erken kestik" dedi.

#4
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Sünger avcılığının dünyadaki en zor mesleklerden biri olduğunu dile getiren Totoz, “Eğer derin çalışırsan, günde 2 dalış yaparsın. Meşakkatli bir iştir ama kazançlı bir iştir. Bir de biz, süngerciliğin hatıralarıyla, hatıralarıyla büyümüş çocuklarız. Meslek devam etsin diye her sene Kuzey Ege’ye avlanmaya gidiyoruz. Vurgun yeme ihtimali her zaman var ama kuralları uyduğun sürece vurgun yeme ihtimali çok düşük" diye konuştu. Müsilaj nedeniyle süngerde 2 senedir azalma olduğunu dile getiren İbrahim Totoz, “Bu sene gittiğimiz avda gördük ki sünger kendisini yenilemiş. Denizimiz ne kadar temiz olursa süngerimiz de o kadar bereketli oluyor. Şu anda süngerin kilosunun dünya pazarına 70 ile 120 euro arasında satışı var. Tüm dünyaya satıyoruz, Amerika, İngiltere, her tarafa gönderiyoruz. Sünger bu sene sağlıklı, herhangi bir hastalık yok. Bazı bölgelerde sadece bir verim göremedik. O da Çanakkale Boğazı suyunun aktığı yerler biraz verimsiz. Ama Ege’nin birçok yeri verimli" dedi.

#5
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Bodrum’da eskiden çok yaygın olan süngercilik mesleğini yapan çok az kişi kaldığını söyleyen İbrahim Totoz, “Kuzey Ege’de bizim için sünger toplayan aile var. Çünkü biz hem topluyoruz, hem kendimiz de çıkarıyoruz. Eğer sağlığımız bozulmazsa devam etmeyi düşünüyoruz. Bir de Türkiye’de artık denize çıkmak lüks bir durum haline geldi. Bir ava gitmen 10 binlerce liraya mal oluyor. Ama biz yine de meslek devam etsin diye mücadelemizi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Yapay süngerlerin, deniz süngerlerinden esinlenerek yapıldığını söyleyen Totoz, “Bu süngerin hem kullanım süresi uzundur hem de en sağlıklı banyo lifidir. Bunlar içinde bakteri tutmaz, alerji yapmaz. Çok uzun ömürlüdür. İçindeki mineraller insan vücuduna çok faydalıdır. Yapay süngerlerle bunu asla mukayese edemezsiniz" şeklinde konuştu. Süngerin başka kullanım alanları da olduğunu dile getiren Totoz, ameliyathanelerde, uçakların bazı bölümlerinde, cilt bakımında ve hijyenik ped olarak kullanıldığını söyledi.

#6
Foto - Dikkat çeken meslek! Denizden toplayıp kilosunu 120 Euro’ya satıyor

Süngerciliğin Bodrum için ne ifade ettiğinden de bahseden Sünger Avcısı İbrahim Totoz, “Süngercilik Bodrum’un hem en eski mesleğidir hem de en özel mesleğidir. Hepimizin ataları, dedeleri süngercilikle hayatlarını kazanmıştır. Ayrıca Bodrum’da deniz turizminin başlamasının sebebi, süngerciliktir. Süngercilik sayesinde Bodrum denizcilikte kendisini çok geliştirmiştir. Gerek tekne yapımında gerek denizcilik açısından gerekse de dalgıçlık açısından Dünya’da nam yapmıştır. Bodrum’un yetiştirdiği süngercileri, şu anda Dünya’da hiçbir ülke yetiştirememiştir. Birçok derin dalgıçlar yetiştirmiştir, derin sularda çalışan dalgıçlar yetiştirmiştir. Çok yetenekli denizciler yetiştirmiştir. Biz de onlar kadar olamasak da onların isimlerini yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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