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Hayat-Aktüel
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"Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

2022-09-07 16:14:44
"Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

Rize Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesi tanıtıldı.

#1
Foto - "Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

Vali Kemal Çeber, Kurtuluş İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, en önemli sorunlardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu söyledi. Projeyi önemsediğini belirten Çeber, "Hemen her ortamda artık çocuklarımızın, ergenlerimizin hatta kendimizin aşırı bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları gibi bağımlılığımız olduğundan bahsediyoruz. Gençlerimizin bir araya geldiklerinde birbirleriyle sohbet etmek yerine telefonlarıyla haşır neşir olduğunu konuşuyoruz." dedi. Çeber, sadece bilim insanlarının, doktorların değil, herkesin bunun bir problem olduğunu düşündüğünü ve kabul ettiğini vurgulayarak, "Bu dünyadan kaçamayız. Modern dünyanın gerekliliği olarak dijital materyalleri en iyi ve efektif şekilde kullanmalıyız. Ama denge burada çok önemli. O dengenin kaçtığı bireyler, gençler ve ortamlar için dijital obeziteden, dijital diyete girmemiz lazım gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu. Proje ile dijital dünyadan, gerçek dünyaya dikkatleri çekmeyi amaçladıklarının altını çizen Çeber, "Bu projeyle, öğrencilerimizin günün çoğu zamanını geçirdiği okulların koridor ve bahçelerinde onları harekete geçirecek ve kültürümüzün geleneksel oyunlarını unutturmayıp, dikkatlerini çekecek oyun alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bilindiği üzere oyun bir çocuğun sağlıklı şekilde gelişimi için en etkili araçlardandır. Bunun için merkez ilçe dahil 12 ilçemizde 90 okulumuzda 20 ayrı oyun formatı ile 300'e yakın oyun uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - "Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

Çeber, cevizin iki yanından açılan deliklerden mil geçirilerek ve ucuna ip bağlanarak yapılan "çağatara" adı verilen oyuncağı göstererek, "Benim de üç aydır kullandığım bir oyuncak. Masamda duruyor, mola zamanlarımda akıllı telefon yerine bununla uğraştığım zaman rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - "Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

Proje kapsamında okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanını inceleyen Çeber, çocuklarla bir süre bu alanı boyadı.

#4
Foto - "Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

Toplantıya katılan kişiler ise şöyle:

#5
Foto - "Dijital Obeziteden Dijital Diyete"

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik Kayapınar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Göksoy, İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behsat Savaş ve öğretmenler...

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