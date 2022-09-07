Vali Kemal Çeber, Kurtuluş İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, en önemli sorunlardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu söyledi. Projeyi önemsediğini belirten Çeber, "Hemen her ortamda artık çocuklarımızın, ergenlerimizin hatta kendimizin aşırı bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları gibi bağımlılığımız olduğundan bahsediyoruz. Gençlerimizin bir araya geldiklerinde birbirleriyle sohbet etmek yerine telefonlarıyla haşır neşir olduğunu konuşuyoruz." dedi. Çeber, sadece bilim insanlarının, doktorların değil, herkesin bunun bir problem olduğunu düşündüğünü ve kabul ettiğini vurgulayarak, "Bu dünyadan kaçamayız. Modern dünyanın gerekliliği olarak dijital materyalleri en iyi ve efektif şekilde kullanmalıyız. Ama denge burada çok önemli. O dengenin kaçtığı bireyler, gençler ve ortamlar için dijital obeziteden, dijital diyete girmemiz lazım gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu. Proje ile dijital dünyadan, gerçek dünyaya dikkatleri çekmeyi amaçladıklarının altını çizen Çeber, "Bu projeyle, öğrencilerimizin günün çoğu zamanını geçirdiği okulların koridor ve bahçelerinde onları harekete geçirecek ve kültürümüzün geleneksel oyunlarını unutturmayıp, dikkatlerini çekecek oyun alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bilindiği üzere oyun bir çocuğun sağlıklı şekilde gelişimi için en etkili araçlardandır. Bunun için merkez ilçe dahil 12 ilçemizde 90 okulumuzda 20 ayrı oyun formatı ile 300'e yakın oyun uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.