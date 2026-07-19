Dev tatbikata HAVELSAN damgası: Dünya orduları Türk yazılımı ile komuta edilecek
Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlarla küresel güç odaklarının dengesini bozan Türkiye, yazılım teknolojisinde de rüştünü dünyaya ispat etti; HAVELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen 4 kritik yazılım yeteneği, 46 ülkenin katıldığı Polonya'daki dev NATO tatbikatında tüm zorlu testleri başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı ve Türk mühendisliğinin gücünü küresel askeri ittifaka resmen kabul ettirdi.