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Spor
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Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

2024-02-05 10:56:03
Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Son dakika haberi: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid, Diaz ve Llorente'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Zorlu derbide yedek kulübesinde olan ancak süre şansı bulamayan Arda Güler için Carlo Ancelotti'ye tepkiler yağmaya devam ediyor. Sosyal medyada Türk ve Real Madrid'li taraftarlar Arda Güler'e destek vererek Ancelotti'yi adeta topa tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Real Madrid evinde ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırladı.

#2
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Real Madrid'de ilk 11'de ismi duyurulan Vinicius Junior, ısınmalar sırasında sakatlanınca teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Brahim Diaz ile maça başladı.

#3
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Sahanın en iyilerinden biri olan ve 70 dakika oyunda kalan Brahim, 20. dakikada Real Madrid'n tek golünü attı.

#4
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Karşılaşmanın 48. dakikasında Antoine Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunda topu ağlara gönderen Stefan Savic'in golü VAR'ın ofsayt tespit etmesiyle iptal edildi.

#5
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Maçın uzatmalarının oynandığı 93. dakikada Marcos Llorente ile aradığı golü bulan Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'ndan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

#6
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

İtalyan teknik direktör, yedekler arasındaki orta saha oyuncularından Luka Modric ve Dani Ceballos'u ikinci yarıda oyuna sokmayı tercih etti.

#7
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı. La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.

#8
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

#9
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ise bu maçta yedek bekledi ancak süre şansı bulamadı.

#10
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

ANCELOTTI'YE ARDA TEPKİSİ DEVAM EDİYOR

#11
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Sabah'a göre; Ligde sadece Las Palmas maçında 9 dakika oynayan Arda Güler konusunda Carlo Ancelotti'ye tepkiler devam ediyor.

#12
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Arda Güler'e forma şansı vermeyen deneyimli teknik adama özellikle de sosyal medyada Türk ve Real Madrid'li taraftarlardan büyük tepki var.

#13
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

"KORKAKSIN"

#14
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Atletico Madrid maçında Arda'ya süre şansı vermeyen Ancelotti için "Korkaksın", "Artık Arda'yı ne zaman oynatmayı düşünüyorsun?", "Türk futbolcuya artık şan tanımalısın" yorumları yapıldı.

#15
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

ANCELOTTI ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

#16
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Atletico Madrid maçı öncesinde Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

#17
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan antrenör, Arda ile konuşup ondan sonraki maçlar için 'daha yoğun' bir performans istediğini söyledi.

#18
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

Ancelotti ayrıca Arda'nın sabırlı olması gerektiğini yıldız oyuncunun yüzüne karşı bir kez daha söylediği iddia edildi.

#19
Foto - Derbi sonrası: Taraftarlardan olay çıkış: Ancelotti’den skandal karar! Tam bir bomba olacak…

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