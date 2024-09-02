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Yaşam
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Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

2024-09-02 18:39:46
Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Hatay'da depremzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev alev alev yandı.

#1
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Hatay'da depremzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

#2
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde yaşandı.

#3
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

#5
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

Yangında afetzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Prefabrik evin alevlere teslim olduğu anlarsa kameraya yansıdı.

#6
Foto - Depremzede vatandaşlar adeta bir kez daha yıkıldı

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