Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Tabur Eğitim ve İstihbarat Subayı Binbaşı,”Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı ve Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlığı bünyesinde hazır bulunan ve birliğimizde yetiştirilen 28 arama köpeği birçok vatandaşımızın kurtarılmasında aktif görev almış ve arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmuştur. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca deprem bölgesine sevk edilen ve Adıyaman ilinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak birçok vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasına yardım eden Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpeklerimiz sembolik madalyalarla ödüllendirilmiş ve icra edecekleri diğer görevler için idame eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmektedirler” dedi.