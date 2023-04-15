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Depremin kahramanları böyle yetişiyor

2023-04-15 12:49:29
Depremin kahramanları böyle yetişiyor

1963'ten beri Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitimlerini uzman personel eşliğinde aralıksız sürdürüyor.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

8 branşta farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitilerek yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç olan bölgelere personeli ile gönderiliyor.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Şubat ayında yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde de 28 canlı ve ceset arama köpeği de görev yaptı.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpeklere de sembolik madalya takılarak ödüllendirildi.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Depremden dönen köpekler yapay enkazlarda eğitimlerine devam ediyor.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Tabur Eğitim ve İstihbarat Subayı Binbaşı,”Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı ve Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlığı bünyesinde hazır bulunan ve birliğimizde yetiştirilen 28 arama köpeği birçok vatandaşımızın kurtarılmasında aktif görev almış ve arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmuştur. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca deprem bölgesine sevk edilen ve Adıyaman ilinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak birçok vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasına yardım eden Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpeklerimiz sembolik madalyalarla ödüllendirilmiş ve icra edecekleri diğer görevler için idame eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmektedirler” dedi.

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Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

Bölük Komutanı Üsteğmen ise, arama köpeklerinin hareketliliği, yüksek ses ve yükseklik korkusu olmayan cana yakın yavrulardan seçildiğini belirterek şunları kaydetti:

#7
Foto - Depremin kahramanları böyle yetişiyor

“Arama köpekleri hareketliliği yüksek ses ve yükseklik korkusu olmayan cana yakın yavru köpekler arasından özel testler ile seçilmektedir. Çevikliği, cesareti ve insanlara karşı sevgisiyle ön plana çıkan arama köpekleri arama kurtarma faaliyetleri esnasında karşılaşabileceği zorlu engelleri geçmek üzere farklı eğitim alanlarında özel eğitime tabi tutulurlar”

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