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Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

2024-06-04 09:16:46
Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

İstanbul'da Küçükçekmece'de bir anda çöken binayla ilgili tartışmalar sürerken İBB'nin il genelindeki kentsel dönüşüm için başlattığı hızlı tarama testi ise sürüyor. Şimdiye kadar gelen bilgiler hiç de iç açıcı değil. İstanbul'da olası bir depremde 200 bin civarında yapı kullanılamaz hale gelecek açıklaması yapılırken, şu ana kadar yapılan bina taramalarında İstanbul'da hemen yıkılabilecek çok riskli bin 556 bina belirlendi.

#1
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Küçükçekmece’de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin TL lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor” dedi.

#2
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak’ta durduğu yerde çöken bina, kentteki yapı stokunu bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle 1999 öncesi yapılarla ilgili tespit yapmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için 2020 yılında Hızlı Tarama Yöntemleriyle Bina İncelemesi Projesi başlattı. Proje ile adreslere gidilerek analizler yapılmaya ve sonuçları konut sakinleriyle paylaşılmaya başlandı.

#3
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

35 BİN YAPI İNCELENDİ İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB’nin hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alındı. Aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 35 bin yapıda analiz yaptı. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A,B (düşük risk), C (orta risk), D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorilerinde sınıflandırıldı. Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50’si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı.

#4
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

HER AN ÇÖKEBİLECEK BİNALAR VAR Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A,B (düşük risk, C (orta risk, D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorisinde dahi yer alamadı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi. İşlem başlayan bu binalar da yıkıldığında 2 bin 907 bağımsız birim yıkılmış olacak. Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak. İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisi’nin kararı ile aylık 7 bin TL kira desteğinde bulunuyor.

#5
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon yapı bulunduğunu kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, bu yapıların 800 bininin 2000 yılı öncesine ait olduğunu belirtti. Hasar tahmin tespitine göre olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktaran Akgün, “Bu binalarda 1,3 milyon hane bulunuyor. Deprem riski binalar özellikle Marmara kıyısındaki batı ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.

#6
Foto - Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

Dönüşümle ilgili daha çok insanı bilgi sahibi yapmak istediklerini belirten KİPTAŞ genel Müdürü Ali Kurt ise “Küçükçekmece’de çöken yapı hızlı tarama testine başvurmuş olsa, İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin TL lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor” dedi.

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