2024-06-04 09:16:46 Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!
İstanbul'da Küçükçekmece'de bir anda çöken binayla ilgili tartışmalar sürerken İBB'nin il genelindeki kentsel dönüşüm için başlattığı hızlı tarama testi ise sürüyor. Şimdiye kadar gelen bilgiler hiç de iç açıcı değil. İstanbul'da olası bir depremde 200 bin civarında yapı kullanılamaz hale gelecek açıklaması yapılırken, şu ana kadar yapılan bina taramalarında İstanbul'da hemen yıkılabilecek çok riskli bin 556 bina belirlendi.