Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

HER AN ÇÖKEBİLECEK BİNALAR VAR Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A,B (düşük risk, C (orta risk, D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorisinde dahi yer alamadı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi. İşlem başlayan bu binalar da yıkıldığında 2 bin 907 bağımsız birim yıkılmış olacak. Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak. İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisi’nin kararı ile aylık 7 bin TL kira desteğinde bulunuyor.