Deprem olur gibi! 1 senelik emek 5 dakikada uçtu

Çaresizlik içerisinde yaşadıklarını anlatan Eyüp Doğruyol, “5 dönüm alan üzerinde çileğim var. Halimizi görüyorsunuz, biz bittik. Bir senelik emeğimiz deprem olur gibi 5 dakikada gitti. Su kanalı bir yerde tıkandı, taşan su çilek seralarına doldu. Bu meyve bitti, biz bittik. Hiçbir şey kaldıramayız, bütün kök de gitti. 7 kişinin 1 yıllık emeği var. Nereden nereye geldik, 7 ay baktık, 5 dakikada heba oldu. Daha hiç toplamamıştım. Yeni başlayacaktım. Hazır hale getirdik, nasip olmadı. Bu durum her sene yaşanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Ben kendim kanal kazdırdım, çare olmadı” ifadelerini kullandı.