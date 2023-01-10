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Türkiye
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Denizli'de ölümlü kaza!

2023-01-10 10:10:30
Denizli'de ölümlü kaza!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Foto - Denizli'de ölümlü kaza!

Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

#2
Foto - Denizli'de ölümlü kaza!

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Foto - Denizli'de ölümlü kaza!

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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