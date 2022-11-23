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Hayat-Aktüel
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Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

2022-11-23 17:09:49
Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Antalya'nın Alanya ilçesinde "8. Alanya Dip Temiz Tertemiz Etkinliği" gerçekleştirildi.

#1
Foto - Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Alanya Belediyesinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

#2
Foto - Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Etkinliğe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı.

#3
Foto - Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Yücel, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu belirtti.

#4
Foto - Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Yücel, bu anlamda belediye olarak deniz çalışmalarını 7/24 anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.

#5
Foto - Denizden çıkarıldı: 38 kilogram

Etkinlik kapsamında 19 dalgıçla yapılan dip taramasında 38 kilogram atık toplandığı bildirildi.

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