2022-11-23 17:09:49 Denizden çıkarıldı: 38 kilogram
Antalya'nın Alanya ilçesinde "8. Alanya Dip Temiz Tertemiz Etkinliği" gerçekleştirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "8. Alanya Dip Temiz Tertemiz Etkinliği" gerçekleştirildi.
Alanya Belediyesinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Etkinliğe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Yücel, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu belirtti.
Yücel, bu anlamda belediye olarak deniz çalışmalarını 7/24 anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.
Etkinlik kapsamında 19 dalgıçla yapılan dip taramasında 38 kilogram atık toplandığı bildirildi.
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