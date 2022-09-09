Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

Koçal, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi. Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkini, "Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler." dedi.