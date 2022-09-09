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Hayat-Aktüel
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Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

2022-09-09 17:29:49
Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

Rize'de Arap turist, denizde kaybettiği kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı.

#1
Foto - Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), kolyesini suya düşürdü. Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi. Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ama sonuç alamadı. Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Al Tamni'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı. Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi. İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi. Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

Koçal, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi. Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkini, "Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler." dedi.

#3
Foto - Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek, aramaya devam ettiklerini söyledi.

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