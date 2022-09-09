Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi tuttu

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), kolyesini suya düşürdü. Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi. Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ama sonuç alamadı. Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Al Tamni'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı. Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi. İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi. Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.