Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren “İsrail” yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

Türkiye’de İsrail’i canhıraş bir şekilde savunan yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, şaşırtan bir yazıya imza attı. “Netanyahu, Biden, Batı Avrupalı liderler bugün Al Ahli Hastanesi'ne atılan bombanın İsrail'e ait olmadığı yönünde bilgiler paylaşarak kafalarımızı karıştırmak istese de ortada tek gerçek var: İsrail Ordusu ve o orduya ölüm emirleri veren, gözünü kan bürümüş lideri Netanyahu, ‘Hastane bombalama’ niyetini hiç saklamadı” ifadelerini kullanan Zeyrek, “Bu nedenle Al Ahli Hastanesi'nde ölenlerin katili şüphe götürmeyecek kadar açıktır” dedi. Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: