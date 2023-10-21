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Medya
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Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren "İsrail" yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

2023-10-21 13:22:00
Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren “İsrail” yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

Türkiye’de İsrail’i canhıraş bir şekilde savunan yazarlardan biri olan Deniz Zeyrek, şaşırtan bir yazıya imza attı. “Netanyahu, Biden, Batı Avrupalı liderler bugün Al Ahli Hastanesi'ne atılan bombanın İsrail'e ait olmadığı yönünde bilgiler paylaşarak kafalarımızı karıştırmak istese de ortada tek gerçek var: İsrail Ordusu ve o orduya ölüm emirleri veren, gözünü kan bürümüş lideri Netanyahu, ‘Hastane bombalama’ niyetini hiç saklamadı” ifadelerini kullanan Zeyrek, “Bu nedenle Al Ahli Hastanesi'nde ölenlerin katili şüphe götürmeyecek kadar açıktır” dedi. Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren "İsrail" yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

“Gazze'deki tarihi Al Ahli Hastanesi bombalandı ve çoğu kadın ve çocuk 500'e yakın insan katledildi. Hastanenin İsrail tarafından bombalandığı haberleri çıktıktan sonra İsrail, ABD ve Batı ülkeleri hastanenin İsrail tarafından bombalanmadığı bilgisini yaymaya çalıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail ziyareti sırasında İsrail'in haklı olduğunu, hastanenin karşı tarafça patlatıldığını savundu.

#2
Foto - Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren "İsrail" yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

(…) Netanyahu, Biden, Batı Avrupalı liderler bugün Al Ahli Hastanesi'ne atılan bombanın İsrail'e ait olmadığı yönünde bilgiler paylaşarak kafalarımızı karıştırmak istese de ortada tek gerçek var: İsrail Ordusu ve o orduya ölüm emirleri veren, gözünü kan bürümüş lideri Netanyahu, “Hastane bombalama” niyetini hiç saklamadı.

#3
Foto - Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren "İsrail" yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

Hastaneler tahliye edilsin diye uyarı atışları yaptı. Bugün -böyle bir ihtimal olduğuna zerre inanmasam da- o bombayı bir gizli örgüt ya da bir terör örgütü atmış olsa dahi hastane bombalama fikrinin babası Netanyahu'dur.

#4
Foto - Deniz Zeyrek’ten şaşkına çeviren "İsrail" yazısı! Okuyanlar resmen şok oldu

Bu nedenle de bu kirli savaşta Al Ahli Hastanesi'nde ölenlerin katili şüphe götürmeyecek kadar açıktır.”

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