AA Giriş Tarihi: Deneyimli hocalar eşliğinde yapılıyor: Kur’an’ı unutanlara ezberlerini tazeleme imkanı
Tarihi Niyazi Bey Konağı, Erzurum’da hafızlıklarını tazelemek isteyenler için modern bir eğitim merkezi haline geldi. Yüz yüze ve çevrim içi hizmetle 245 hafız, deneyimli hocalar eşliğinde Kur’an ezberlerini pekiştiriyor. Kentte 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen tarihi Niyazi Bey Konağı, yaklaşık bir yıl önce Erzurum Valiliği himayelerinde İl Müftülüğü tarafından Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı Merkezi'ne dönüştürüldü.