Deneyimli hocalar eşliğinde yapılıyor: Kur’an’ı unutanlara ezberlerini tazeleme imkanı

Kur'an-ı Kerim'in hıfz edilmesi kadar anlaşılmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Çapçı, arzu edenlere Arapça eğitimlerin de verildiğini anlattı. Aynı zamanda imam hatip, müezzin, Kur'an kursu hocası olmak isteyenler için de eğitimlerin verildiğini belirten Çapçı, kadınlar için de her perşembe günü vaiz hocalar tarafından tefsir ve hadis sohbetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Çapçı, Vali Mustafa Çiftçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, projenin tüm illerde hayata geçmesini istediklerini ifade etti.