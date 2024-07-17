2024-07-17 13:09:41 Değişim rüzgarı esiyor! Ayasofya Camii'nde 4 yılda nereden nereye
İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in ilk cuma namazını kıldığı ‘fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının 4. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin restorasyon çalışmalarını ve ziyaretçi yönetim planını anlattı. Çetin, "Aylık bazda yüzde 30 civarında bir ziyaretçi sayısı düşüşü görüyoruz. 2024 yılında da alt ve üst kat toplam olarak 4 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaşmış durumundayız” dedi.