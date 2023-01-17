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DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

2023-01-17 07:32:22
DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.

#1
Foto - DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

Söz konusu şüphelilerin adreslerine, TEM’e bağlı özel tim, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren tim, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

#2
Foto - DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalandı.

#3
Foto - DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

#4
Foto - DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı

Operasyonda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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