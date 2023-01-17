2023-01-17 07:32:22 DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
Söz konusu şüphelilerin adreslerine, TEM’e bağlı özel tim, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren tim, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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