2023-07-07 15:07:36 Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu
Son zamlı maaş tablosuyla birlikte memurların gelir durumu netleşti. Her meslek grubuna yönelik zam oranları ve seyyanen ek zamların belirlenmesiyle birlikte memurların maaşlarına yapılacak artışlar kesinlik kazandı. Hangi meslek grubunda olursanız olun, yeni maaş tablosu sayesinde gelirinizin ne kadar artacağını öğrenebilirsiniz. İşte, memur maaşlarındaki son güncellemeler ve meslek meslek zamlı maaşlarını gösteren tablo...