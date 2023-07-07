Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Ocak 2023’te 15.611 lira olan hemşire maaşları 26.428 lira seviyesine yükselmiş olacak. Devlette çalışan hemşire maaşı ne kadar sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. Ocak 2023’te 21.295 lira olan mühendis maaşları 33.109 lira seviyesine yükseliyor. Mühendis maaşlarının ne kadar olduğu sorusu ve özel sektör ile kamuda çalışanların maaşları arasındaki farklar oldukça merak ediliyordu. Ocak 2023’te 34.075 lira olan profesör maaşları yeni yapılan zamla birlikte 48.111 lira seviyesine yükseltildi. Üniversite profesör maaşları ne kadar sorusu? kullanıcılar tarafından merak ediliyordu, bu sorunun cevabı da bugün gelen açıklama ile yanıt bulmuş oldu.