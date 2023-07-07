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Ekonomi
7
Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

2023-07-07 15:07:36
Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Son zamlı maaş tablosuyla birlikte memurların gelir durumu netleşti. Her meslek grubuna yönelik zam oranları ve seyyanen ek zamların belirlenmesiyle birlikte memurların maaşlarına yapılacak artışlar kesinlik kazandı. Hangi meslek grubunda olursanız olun, yeni maaş tablosu sayesinde gelirinizin ne kadar artacağını öğrenebilirsiniz. İşte, memur maaşlarındaki son güncellemeler ve meslek meslek zamlı maaşlarını gösteren tablo...

#1
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Memurlar için belirlenen zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak belirlendi. Önceden yapılan açıklamalar doğrultusunda, en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine çıkarılacağı kesinlik kazandı. Bu önemli gelişme, Meclise sunulan kanun teklifiyle de resmiyet kazandı. Buna ek olarak, en düşük maaş seviyesinde bulunan memurlara da yüzdelik ve seyyanen 8 bin 77 TL ek zam uygulanacak. Memurlar için yapılan bu zamlar, maaşlarını iyileştirme ve adil bir gelir dağılımı sağlama amacını taşıyor.

#2
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya göre, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacak. En düşük memur maaşı seviyesinin üstünde kazanç elde eden memurlara da enflasyon farkı dışında seyyanen zam yapılacak. İşte kalem kalem memur maaşları. Ocak 2023’te 15793 lira olan öğretmen maaşları 26.642 lira seviye yükseltilecek. Memur maaşlarında en çok merak edilenlerden biri öğretmen maaşı ne kadar olacak sorusu idi. Ek zamlarla birlikte öğretmen maaşları 26.600 lira seviyesini geçmiş olacak.

#3
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Ocak 2023’te 20.873 lira olan başkomiser maaşları 32.613 lira seviyesine yükselecek. Başkomiser maaşları 10.000 lira üzerinde artmış olacak. Ocak 2023’te 18.235 lira olan polis maaşları 29.515 lira seviye yükselecek. Polislere de yine 10.000 tl üzerine bir zam yapılmış olacak. Polis maaşları zamlı ne kadar oldu? sorusu da oldukça merak ediliyordu. Ocak 2023’te 24.743 lira olan uzman doktor maaşları ise 37.162 lira seviyesine yükseliyor. Kamuda çalışan uzman doktor maaşları bu zamla birlikte 13 bin lira zamlanarak 37.000 lira seviyesini de aşmış oldu.

#4
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Ocak 2023’te 15.611 lira olan hemşire maaşları 26.428 lira seviyesine yükselmiş olacak. Devlette çalışan hemşire maaşı ne kadar sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. Ocak 2023’te 21.295 lira olan mühendis maaşları 33.109 lira seviyesine yükseliyor. Mühendis maaşlarının ne kadar olduğu sorusu ve özel sektör ile kamuda çalışanların maaşları arasındaki farklar oldukça merak ediliyordu. Ocak 2023’te 34.075 lira olan profesör maaşları yeni yapılan zamla birlikte 48.111 lira seviyesine yükseltildi. Üniversite profesör maaşları ne kadar sorusu? kullanıcılar tarafından merak ediliyordu, bu sorunun cevabı da bugün gelen açıklama ile yanıt bulmuş oldu.

#5
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Ocak 2023’te 20.139 lira olarak belirlenen araştırma görevlisi maaşları Temmuz zammı ile birlikte 31.750 lira seviyesine yükseltildi. Araştırma görevlisi maaşları kamu ve özel sektör farkları gibi çok sayıda merak edilen soru bulunuyordu. Kamu için araştırma görevlisi maaşlarına 10.000 liradan fazla zam yapılmış oldu. Özel sektör araştırma görevlisi maaşlarının da benzer bir artış kaydedeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

#6
Foto - Cüzdanlar dolup taşacak! İşte zamlı yeni maaş tablosu

Ocak 2023’te vaiz maaşları 16.615 lira seviyesindeydi. Temmuz zammı ile birlikte vaiz maaşları 27.608 lira seviyesine yükseldi. Vaiz maaşları da ortalama olarak 10.000 lira seviyesinde yükselmiş oldu. Ocak 2023’te kamuda çalışan avukat maaşları 19.968 lira seviyesine yükselmişti. Temmuz zammı ile birlikte avukat maaşları 31.549 lira seviyesine yükseldi. Kamuda çalışan avukatlar ne kadar maaş alıyor? sorusu oldukça merak ediliyordu. Maaşlar 10.000 liradan fazla artış göstererek 31.500 lira seviyesini aşmış oldu.

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