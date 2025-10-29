Cumhuriyet'in ilanı sonrası şükür duası

Fotoğrafı uzun süre analiz ettiğini söyleyen Kural, "Bundan birkaç yıl öncesinde Cumhuriyet'in ilan edilişi ile ilgili arşivlerden bir fotoğraf daha çıkmıştı. O fotoğrafla bu fotoğrafı kıyasladığımız zaman, güneşin açısı, karede yer alan kişilerin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Burada genel itibarıyla baktığımızda bir dua sahnesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat ön tarafta dua eden kişiyi belirleyemedik. Ama arkada cübbeli olan kişi, Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'dir. Cumhuriyet'in hemen ilanından sonra, Cumhuriyet'in dualarla kabul edilişini gösteren bir belge olarak koleksiyonumuzda varlığını devam ettirmektedir" diye konuştu.Kural, o tarihte fotoğrafı çeken kişinin filmin negatifinde hasar oluşmasına rağmen anın tarihi önemini bilmesi nedeniyle eseri bu haliyle muhafaza ettiğine de dikkat çekti.