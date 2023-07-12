2023-07-12 06:35:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmeleri sırasında THY'nin satılacağı iddialarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi. Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin "Türk Hava Yolları gibi bazı kuruluşların satılacağı iddiaları doğru mu?" sorusuna Yılmaz, "Öyle bir şey söz konusu değil, dezenformasyon bahsettiğiniz. Ben de basında gördüm, öyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.