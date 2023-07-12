Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt

"BİRÇOK ÜLKEDE EK BÜTÇEYE BENZER ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ" Yılmaz, sonuç olarak ek bütçeyi yapanın da TBMM olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hükumet teklifte bulunuyor. Ama takdir meclisindir. Komisyonda ve genel kurulda meclisimizin kararıdır. Dolayısıyla bunun ben Meclisin bütçe hakkına da hiçbir şekilde bir halel getirmediğini düşünüyorum. Sadece son yıllarda ek bütçe yapan ülkelere örnek vermek gerekirse; Güney Kora yapmış. Japonya son yıllarda 2 defa ek bütçe yapmış. Almanya yapmış. Fransa yapmış. Avrupa Komisyonu 66 milyar euroluk ek bir bütçe yapmış. Yaşadığımız şartlar, belirsizlikler, yeni oluşan bir takım etkilerle bir çok ülkede benzer çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Biz de bu çerçevede hazırlamış durumdayız. Bizim yasal çerçevemiz ortada. Ek bütçe kadar gelir koymak durumundayız. Bunu koymadan ek bütçe yapamıyorsunuz. Dolayısıyla gelirlerimizi de aslında tırnak içinde 'torba kanun' diye ifade edilen çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanun telifi içinde ortaya koymuş durumdayız. Oradaki gelir yönlü tedbirlerle bütçe arasında elbette bir tamamlayıcı ilişki olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla bir taraftan gelirlerimizi artıyoruz bir taraftan da giderleri karşılayacak gelirler oluşturma gayretini ortaya koyuyoruz ki bütçemizde bir disiplin devam edebilsin."