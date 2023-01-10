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Türkiye
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Çorum’da bir ev kurşunlandı

2023-01-10 08:58:39
Çorum’da bir ev kurşunlandı

Çorum’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evi kurşunladı.

#1
Foto - Çorum’da bir ev kurşunlandı

Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Çorum’da bir ev kurşunlandı

Edinilen bilgiye göre, Beytepe 5. Cadde’de sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar.

#3
Foto - Çorum’da bir ev kurşunlandı

Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

#4
Foto - Çorum’da bir ev kurşunlandı

Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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