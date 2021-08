Çok bilinmedik bir iş olduğu için. Ondan sonra merak ettik. Önce hobi amacıyla başladık. Ondan sonra profesyonel bir şekilde izinlerini aldık. Şu an 5 bin akrebimiz var. Şu an burada çalışan biyoloğumuz, veterinerimiz, iki tanede çalışan bakıcımız var. Şu an için kazanç yok. Sadece üretiyoruz hayvanı. Belli bir sayı düşünüyoruz satmak için. Bir de pandemiden dolayı görüşme yaptığımız ama ulaşamadığımız kişiler var özelikle yurtdışında. Hedefimiz şuan 30 bin ama 1 milyon tanelik tesis kurulmuş şuan. Akrep de mi beslenir diyen çok oluyor. Çok garipsiyen var" dedi.