Çocuklardan duygulandıran mesajlar! Bu notlar kolilerden çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 10 ilde can ve mal kaybına neden olmasının ardından Kartal Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve Kartal’dan yola çıkan yardım tırları depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kartal’da başlatılan afet seferberliğinde yardımların toplanması da sürüyor. Depremin dördüncü gününde Kartal Belediyesi Organik Pazar ve Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ne teslim edilen yardım kolilerinin içinden çıkan miniklerin kaleme aldığı notlar ise gönüllülerin duygusal anlar yaşamasına sebep oldu. Yardım toplama merkezinde gönüllü olarak çalışan vatandaşlar, getirilen malzemeleri gözyaşlarıyla paketliyor.