Çocuk istismarına teknoloji kılıfı! Skandalların gölgesinde yatırım: Musk’ın ahlaksız botuna 20 milyar dolar destek
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI, sohbet botu Grok’un çocuklara ve kadınlara yönelik ahlaksız görüntüler ürettiği skandalı patlak vermişken, küresel sermayeden 20 milyar dolarlık devasa bir yatırım almayı başardı.

Yapay zeka dünyası, Musk’ın "evreni anlamak" maskesi altında piyasaya sürdüğü Grok adlı botun rıza dışı cinsel içerikli (deepfake) görüntüler üretmesiyle çalkalanıyor. On binlerce kullanıcının kadınları ve 10-12 yaşındaki çocukları hedef alan iğrenç komutlarla sistemi suistimal ettiği ortaya çıkarken; Nvidia, Fidelity ve Katar Varlık Fonu gibi devlerin bu bataklığa 20 milyar dolar akıtması büyük tepki çekti. Skandalın mağdurları arasında Musk’ın kendi çocuklarından birinin annesi Ashley St Clair dahi bulunurken, Grok’un güvenlik açıklarının çocuk istismarı materyalleri üretmeye devam etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Skandalın ardından Fransa, İngiltere ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke Musk’ın sistemine karşı yargı yoluna gitti. Fransız bakanlar Grok’un çıktılarını "açıkça yasa dışı" ilan ederek savcılığa ihbar ederken, İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall görüntüleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Musk, yasa dışı içerik üretenleri suçlasa da uzmanlar, sistemin bizzat bu iğrençliklere zemin hazırlayacak şekilde dizayn edildiğini vurguluyor.

SKANDALLARIN GÖLGESİNDE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, amiral gemisi olan sohbet botu Grok'un çocuklara ve kadınlara yönelik rıza dışı cinsel içerikli görüntüler ürettiği iddiasıyla dünya genelinde tepki topladığı bir dönemde, son yatırım turunda 20 milyar dolar topladığını duyurdu. xAI tarafından yapılan açıklamaya göre, "Series E" yatırım turu başlangıçta hedeflenen 15 milyar doları geride bırakarak 20 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar arasında teknoloji devi Nvidia, Fidelity Management, Katar Varlık Fonu ve Valor Equity Partners gibi büyük isimler yer aldı. Şirket, bu devasa kaynağın yapay zeka modellerini geliştirmek ve Tennessee'deki veri merkezlerini büyütmek için kullanılacağını, temel misyonlarının "evreni anlamak" olduğunu belirtti.

GROK’UN DERİN SAHTE İÇEİRKLERİNE KÜRESEL TEPKİ Yatırım başarısına rağmen xAI, Grok'un rıza dışı cinsel içerikli (deepfake) görüntüler üretmesine izin veren güvenlik açıkları nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta içinde on binlerce kullanıcının, kadınların fotoğraflarını dijital olarak "soyan" veya uygunsuz pozlar oluşturan komutlar verdiği ortaya çıktı. Mağdurlar arasında Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi Ashley St Clair'in de bulunduğu ve Grok'un 10-12 yaşlarındaki çocukların dahi cinsel içerikli görsellerini manipüle ederek sunduğu bildirildi.

ULUSLARARASI SORUŞTURAMALAR KAPIDA Skandalın ardından birçok ülke harekete geçti: Fransa: Bakanlar, Grok'un çıktılarını savcılığa ihbar ederek AB Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edilip edilmediğinin incelenmesini istedi. İngiltere: Teknoloji Bakanı Liz Kendall, görüntüleri "dehşet verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek medya düzenleme kurumu Ofcom'a müdahale çağrısında bulundu. Avustralya, Hindistan ve Malezya: Çevrimiçi güvenlik denetleyicileri, platformun çocuk cinsel istismarı materyalleri ve rıza dışı içeriklerin yayılmasını önleyemediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Elon Musk, yasa dışı içerik üretenlerin sonuçlarına katlanacağını söylese de, uzmanlar Grok'un güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve sistemin bu tür içerikleri üretmeye devam ettiğini vurguluyor.

Ömer

Ahlaksızlığa milyarlar.. hırsıza sahip çıkan parti başkanları veya insanlar
