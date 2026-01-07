Çocuk istismarına teknoloji kılıfı! Skandalların gölgesinde yatırım: Musk’ın ahlaksız botuna 20 milyar dolar destek

SKANDALLARIN GÖLGESİNDE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, amiral gemisi olan sohbet botu Grok'un çocuklara ve kadınlara yönelik rıza dışı cinsel içerikli görüntüler ürettiği iddiasıyla dünya genelinde tepki topladığı bir dönemde, son yatırım turunda 20 milyar dolar topladığını duyurdu. xAI tarafından yapılan açıklamaya göre, "Series E" yatırım turu başlangıçta hedeflenen 15 milyar doları geride bırakarak 20 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar arasında teknoloji devi Nvidia, Fidelity Management, Katar Varlık Fonu ve Valor Equity Partners gibi büyük isimler yer aldı. Şirket, bu devasa kaynağın yapay zeka modellerini geliştirmek ve Tennessee'deki veri merkezlerini büyütmek için kullanılacağını, temel misyonlarının "evreni anlamak" olduğunu belirtti.