Çizgi dizi değil adeta modern Nostradamus! Simsponslar 1995'teki bölümde bunu da bilmiş! Şok olacaksınız

The Simpson çizgi dizisinde ortaya çıkan kehanetler herkesi korkutmaya devam ediyor. 1995 yılında yayınlanan o bölümde yaşananlar şimdilerde tek tek gerçek oluyor. Ortaya çıkan kehanetler ise vatandaşların tüylerini ürpertiyor. Yaşanan kader mi yoksa kaderimizi Simpsonlar mı belirliyor? Şimdiye kadar dünyada yaşanan pek çok olayın bu The Simpsons dizisine konu olması, yaşananların bir kurgu olup olmadığı düşüncesine akıllara getiriyor. Bugün hayatımızda yaşanan pek çok olayın The Simpsons dizisinin geçmiş bölümlerinde yayınlanıyor olması vatandaşları da tedirgin ediyor. 1995 yılında yayınlanan dizinin bir bölümünün birebir kopyası şu anda yaşanıyor. Yaşanan kader mi yoksa kaderimizi Simpsonlar mı belirliyor? sorusunun ise akıllarda yer ediniyor.