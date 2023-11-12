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Çizgi dizi değil adeta modern Nostradamus! Simsponslar 1995'teki bölümde bunu da bilmiş! Şok olacaksınız

2023-11-12 13:57:06
Çizgi dizi değil adeta modern Nostradamus! Simsponslar 1995'teki bölümde bunu da bilmiş! Şok olacaksınız

The Simpson çizgi dizisinde ortaya çıkan kehanetler herkesi korkutmaya devam ediyor. 1995 yılında yayınlanan o bölümde yaşananlar şimdilerde tek tek gerçek oluyor. Ortaya çıkan kehanetler ise vatandaşların tüylerini ürpertiyor. Yaşanan kader mi yoksa kaderimizi Simpsonlar mı belirliyor? Şimdiye kadar dünyada yaşanan pek çok olayın bu The Simpsons dizisine konu olması, yaşananların bir kurgu olup olmadığı düşüncesine akıllara getiriyor. Bugün hayatımızda yaşanan pek çok olayın The Simpsons dizisinin geçmiş bölümlerinde yayınlanıyor olması vatandaşları da tedirgin ediyor. 1995 yılında yayınlanan dizinin bir bölümünün birebir kopyası şu anda yaşanıyor. Yaşanan kader mi yoksa kaderimizi Simpsonlar mı belirliyor? sorusunun ise akıllarda yer ediniyor.

#1
Foto - Çizgi dizi değil adeta modern Nostradamus! Simsponslar 1995'teki bölümde bunu da bilmiş! Şok olacaksınız

35 sezonluk bir geçmişe sahip olan The Simpsons dizisinin 1995 yılında yayınlanan o bölüm şimdilerde birebir yaşanıyor. Kehanetleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü çizgi dizi Simpsonlar, yeniden tüyleri diken diken etti. 6 sezon 19 bölüm olan "Lisa's Wedding," gelecekteki teknolojilerle ilgili dikkat çeken bir şaka yapıyor. Yalnızca bir tanesi gerçekten geleceği doğru tahmin ederken bölümde Hugh'un saate konuştuğu kısa bir an ekranlara geliyor. Üzerinden tam 28 yıl geçerken dünyaya tanıtılan akıllı saatlerin son yıllarda revaçta olması Simpsonlar yine bildi dedirtiyor.

#2
Foto - Çizgi dizi değil adeta modern Nostradamus! Simsponslar 1995'teki bölümde bunu da bilmiş! Şok olacaksınız

Dizinin yayınlandığı dönemlerde pek bir anlam ifade etmeyen kısa anı şimdilerde büyük anlamlar içeriyor. Dijital saatler ve ses tanıma gibi temel teknolojiler hayatımızın içerisinde yer alırken bu teknolojilerin bugün yaygın hale geldiği görülmektedir. Hugh'un o zamanlar Lisa'ya evlenme teklif etmeye çalıştığı sırada teknolojiyi kullanma çabaları da beklenen sonucu vermedi.

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