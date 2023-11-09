Çinliler onu uzun yaşamak için kullanıyor: Zihni yenilediği ispatlandı! Günde 1 bardak içmek yetiyor

Beyin, bir bedende ihtiyaç duyulan, tüm işlevlerin koordineli çalışmasında en önemli organizatördür. Hafıza ve zihnin merkezi olmasının yanı sıra motor becerilerin de ilerlemesini sağlayan bu organ, ne kadar sağlıklıysa genel sağlık da o kadar sağlığını devam ettiriyor. Peki beynin genç ve sağlıklı kalması için neler yapılabilir? Bunun cevabı ise bilmediğimiz bir içecek türünde.