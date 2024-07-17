Çinli teknoloji devi işi iyice abarttı! Akıllı şemsiye ürettiler

180 gün bekleme süresi olan şemsiye tüm bir yağmur sezonunu tek şarj ile çıkarabiliyor. Şarjı bittiğinde sadece şemsiyeyi kapatabiliyorsunuz. Manuel açmak mümkün değil. Tekrar şarj ederek açmak gerekiyor. Kuvvetli rüzgârlara dayanıklı ve UV ışınlarını en yüksek seviyede engelleyen şemsiye 18$ fiyat etiketine sahip.