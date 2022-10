Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler! O şehrimize dolar yağıyor

Roman sepet örme ustalarının zaman ve malzeme olduğu sürece istenen her ürünü çıkarabileceğini ifade eden Aydeniz; “Aydın Ilıcabaşı’ndaki arkadaşlarımıza ustalarımıza yeter ki malzemeyi verin. Bizde sepet öremem, plastik öremem, çatı yapamam gibi bir şey yok. Yeter ki malzememiz olsun her türlü işi çıkartırız. Sanatımız bu konuda çok güzel. Sanatımla gurur duyuyorum. Bir taraftan da üretici sayılırız. Katma değer üretmiş oluyoruz. Birkaç kişi yanımızda çalışıyor, ekmeğini kazanıyor. Bu konuda mesleğimden ve sanatımdan gurur duyuyorum. Severek yapıyorum işimi. Severek yaptığım için başarılı olduk. Başarılı olduğuma inanıyorum. Her 2 oğlum da bu işi devam ettiriyor. Marmaris yolu üzerinde teşhir salonumuz var. Burada da taleplere göre üretimimizi yapıyoruz. Sadece malzeme konusunda sıkıntımız var. Onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Bize malzeme ve zamanı verdiğinizde istediğiniz her şeyi en güzel şekilde yaparız” dedi.