Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler! O şehrimize dolar yağıyor

5 yıl önce Muğla’nın Ula ilçesinde yer alan Gökova’da da atölye açan Aydeniz, merkezlerinin hala daha Aydın’da olduğunu ifade ederek; “Sipariş nerelerden geliyorsa oraya doğru dönüş yapıyoruz ama burada yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Oteller ve restoranlar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ilıcabaşı’ndan gelen arkadaşlarımız ustalarımız da burada çalışmaktalar. Kıbrıs bölgesine 4 yıldan beri ürün gönderiyoruz ancak özellikle pandemiden sonra oradaki restoranlardan da talep arttı. Hollanda’ya da ürün gönderiyoruz. Bir taraftan da rattan dediğimiz malzemeyi de Çin veya Vietnam’dan getirtiyoruz. Yeni nesil gençlerimizin hepsi masa başı iş istiyor. Tabiki onlar da güzel yaşamak istiyor ama el sanatlarımızı da unutturmamamız lazım. Sepetçilik, hasırcılık gibi el sanatlarımızı da sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu anlamda çalışan arkadaşlarımız da parasını kazanıyor. Aylık demeyelim ama sezonluk olarak 500 bin TL’ye yakın bir kazancımız oluyor. Sezon iyi giderse. Tabi birazda bu kabiliyet meselesi aslında. Ben yaklaşık 40 yıldır bu işin içindeyim. Öyle kolay öğrenilen bir meslek değil. Sanatını düzgün icra eden, yerinde ve zamanında teslim eden yani düzgün çalışan arkadaşımız işsiz kalmaz, çok güzel de para kazanır. Hasırcılıkta, bambuculukta para var. Yok diyen yalan söyler” şeklinde konuştu.