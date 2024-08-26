Çin'de Bayraktar TB2 SİHA şoku

TB-2, düşük maliyeti ve etkili savaş yetenekleriyle küçük ve orta ölçekli ülkeler için cazip bir seçenek haline geldi. Türkiye, drone'ların başarısını diplomatik bir araç olarak kullanarak, daha fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Gelecekte, Baykar'ın geliştirdiği diğer İHA modelleri, yapay zeka ve otonom uçuş modlarına uyum sağlayarak, küresel drone pazarında rekabet gücünü artıracak.