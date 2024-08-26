2024-08-26 17:16:41 Çin'de Bayraktar TB2 SİHA şoku
Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bir analiz yayımlayan Çin basını, şimdi Bayraktar TB2 SİHA'yı mercek altına aldı.
Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bir analiz yayımlayan Çin basını, şimdi Bayraktar TB2 SİHA'yı mercek altına aldı.
Xinhuanet'te yer alan haberde Çinliler, Türkiye'nin son harikası TB2 SİHA'nın başarıları karşısında resmen şoka uğradı. İşte o analizden öne çıkan detaylar...
Türkiye, 2023 sonu itibarıyla dünya drone askeri ticaretinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Baykar tarafından üretilen TB-2 insansız hava araçları (İHA), 33 ülkeye/bölgeye 400'den fazla satıldı.
Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiinde sağladığı özerkliği ve gelişen teknolojiyi gösteriyor. Baykar'ın 1984 yılında otomobil motorları üretimiyle başladığı yolculuk, 2000'lerde savunma sanayine yönelik yatırımla devam etti ve 2018'de ilk ihracat siparişiyle büyük bir adım atıldı.
Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin savunma alanında bağımsızlık sağlama çabaları, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hız kazandı. Türk hükümeti, savunma sanayini dışa bağımlılıktan kurtarmak için birçok reform başlattı. 1985 yılında yayımlanan Silahlı Kuvvetler Modernizasyon Planı ve kurulan firmalar bu sürecin temel taşlarını oluşturdu.
21. yüzyılda ise, artan terör saldırıları ve dış yardımlara olan bağımlılığın azalması, Türkiye'nin savunma sanayinde büyük bir dönüşüm sürecini başlattı.
TB-2'nin uluslararası pazarda bu kadar popüler olmasının birkaç nedeni var. İlk olarak, TB-2'nin savaş alanındaki performansı etkileyici.
Özellikle Suriye ve Libya'daki başarıları, Rus yapımı hava savunma sistemleriyle rekabet edebilme yeteneği, ve Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki etkili kullanımı, TB-2'ye büyük ilgi çekti. Türkiye, TB-2'nin başarılı performansını ve düşük maliyetini vurgulayarak, bu aracı birçok ülkeye sattı.
TB-2'nin ihracat süreci üç aşamada gelişti. İlk aşamada (2012-2015) Türkiye, İHA'ları yurt dışına satmaya yönelik girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı. İkinci aşamada (2015-2020), TB-2'nin terörle mücadeledeki etkili kullanımı, ihracatın artmasını sağladı.
Katar, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkeler, TB-2'yi tercih etti. Üçüncü aşamada (2020-günümüz), TB-2'nin savaş alanındaki olağanüstü performansı ve etkili kullanım taktikleri, Türkiye'yi dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçısı konumuna getirdi.
TB-2, düşük maliyeti ve etkili savaş yetenekleriyle küçük ve orta ölçekli ülkeler için cazip bir seçenek haline geldi. Türkiye, drone'ların başarısını diplomatik bir araç olarak kullanarak, daha fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Gelecekte, Baykar'ın geliştirdiği diğer İHA modelleri, yapay zeka ve otonom uçuş modlarına uyum sağlayarak, küresel drone pazarında rekabet gücünü artıracak.
TB-2'nin uluslararası alandaki başarısı, Türkiye'nin savunma sanayinde sağladığı bağımsızlık ve teknolojik gelişmenin bir yansımasıdır. Bu başarı, Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki rolünü güçlendirirken, savunma sanayiindeki yeteneklerinin de uluslararası arenada tanınmasını sağlamaktadır.
KAYNAK, ÇEVİRİ, DERLEME: X/TARİH VE POLİTİKA
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