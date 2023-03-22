2023-03-22 10:20:27 Çile artık sona erdi... Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya indi
Çanakkale’de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 108’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü ile seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek.