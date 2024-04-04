Çiftçilere destek başvuruları başlıyor!

SON GÜN 7 MAYIS Çağrı döneminde tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar başlığı altında kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları desteklenecek. Söz konusu yatırımlar için 66 milyon avro hibe verilecek. Proje başvuru süresi yarın başlayacak, 7 Mayıs'ta sona erecek. Başvurular, https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ adresinden yapılabilecek. Başvuru çıktıları ve başvuru çağrı ilanında istenilen diğer belgeler 9 Mayıs günü mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine teslim edilebilecek.