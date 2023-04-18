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CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!

2023-04-18 07:57:07
CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık 27 gün kaldı. Siyaset iyiden iyiye ısınırken CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun skandal görüntüleri ortaya çıktı. Ulaş Karasu, katıldığı bir toplantıda CHP'lilere seslendi. Karasu bu sırada partililere "Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan ise "Bu doğru bir davranış değil" tepkisi geldi. 14 Mayıs Genel Seçimleri ile birlikte vatnadaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. 27 gün sonra yapılacak seçimler için partiler turlara başladı. CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu'nun bir toplantıda sarf ettiği sözler ise büyük tepki çekti.

#1
Foto - CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!

CHP'DEN TEKRAR ADAY GÖSTERİLDİ! CHP'li Milletvekili Ulaş Karasu, yeni dönem seçimlerinde de memleketi Sivas'tan tekrar aday gösterildi. Aday gösterilen Karasu'nun bir ziyaret esnasında vatandaşla tartıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!

VEKİLDEN ŞOKE EDEN SÖZLER! Görüntülerde CHP'li Ulaş Karasu'nun "Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit." dediği görülüyor. "BU DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL" Diğer yandan toplantı salonunda bulunan bir vatandaş da Karasu'ya söz konusu ifadeleri nedeniyle "Bu doğru bir davranış değil" diye karşılık verdi. Karasu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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