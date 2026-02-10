CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Antalya Finike’de CHP’li belediyeye ait hayvan barınağında çekilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası adli süreç başladı. Hayvanların aşırı zayıfladığı, açık yaralarla ve salgın hastalıklarla boğuştuğu, barınak koşullarının ise tamamen hijyenden uzak olduğu saptandı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ve veteriner hekimler barınakta inceleme başlatırken, CHP’li belediye yönetiminin sessizliği tepkileri daha da artırdı.