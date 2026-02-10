  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Antalya Finike’de CHP’li belediyeye ait hayvan barınağında çekilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası adli süreç başladı. Hayvanların aşırı zayıfladığı, açık yaralarla ve salgın hastalıklarla boğuştuğu, barınak koşullarının ise tamamen hijyenden uzak olduğu saptandı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ve veteriner hekimler barınakta inceleme başlatırken, CHP’li belediye yönetiminin sessizliği tepkileri daha da artırdı.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Antalya’nın Finike ilçesinde, CHP’li Finike Belediyesi’ne ait geçici hayvan bakımevinden sızan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda; barınaktaki köpeklerin bir deri bir kemik kaldığı, ağır deri hastalıkları taşıyan hayvanların sağlıklı olanlarla aynı kafeslere hapsedildiği ve barınak zeminlerinin çamur ile dışkı içinde olduğu açıkça görüldü.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Hayvanseverlerin "ölüm kampı" olarak nitelendirdiği barınaktaki bu insanlık dışı manzaralar üzerine devletin ilgili kurumları harekete geçti.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

CHP’li belediyeye ait barınaktaki hayvanların sağlıksız koşullarda kaldığı, aşırı zayıfladığı ve çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine ilişkin görüntüler, sanal medyada tepkiye yol açtı.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında barınakta inceleme yapıldı.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

CHP'li Finike Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Barınaktaki bazı hayvanların aşırı zayıfladığı, deri hastalıklarıyla mücadele ettiği ve sağlıksız koşullarda yaşadıklarına dair görüntüler, tepkiye yol açtı.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Barınaktaki hijyenin yok denecek seviyede olduğu, hasta hayvanların tedavi ve izolasyondan yoksun şekilde bir arada tutulduğu, bazı bölümlerin çamur ve su birikintileri içinde kaldığı belirtildi.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Sanal medyadaki tepkiler sonrası Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen savcı eşliğinde, jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde barınağa giderek incelemelerde bulundu ve tespitler yaptı.

Foto - CHP’li belediyenin barınağında skandal görüntüler! Bunlar mıydı hayvansever?

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Finike Belediyesi'nden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

