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Siyaset
6
Vahim tablo ifşa oldu... CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bir bütçe!

2022-05-12 07:32:19
Vahim tablo ifşa oldu... CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bir bütçe!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP’nin yandaş anket şirketleriyle olan ilişkisini gözler önüne serdi. Şen, CHP’nin anket sonuçlarını çarpıtarak veren şirketlere 650 milyon liralık bir bütçe aktardığını söyledi.

#1
Foto - Şen, çarpıtma seçim anketleri ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarda, CHP'nin bu şirketlere 650 milyon gibi büyük bir bütçe aktardığının altını çizdi. Bu iddiasını da eski CHP'li bir isme dayandırıyordu. Dahası, CHP'den bu korkunç iddia hakkında ne bir açıklama yapılmış ne de iddia sahibi hakkında bir dava açılmış. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'e CHP'nin araştırma şirketlerine verilen 650 milyonluk ödemenin detaylarını anlattı.

Şen, çarpıtma seçim anketleri ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarda, CHP'nin bu şirketlere 650 milyon gibi büyük bir bütçe aktardığının altını çizdi. Bu iddiasını da eski CHP'li bir isme dayandırıyordu. Dahası, CHP'den bu korkunç iddia hakkında ne bir açıklama yapılmış ne de iddia sahibi hakkında bir dava açılmış. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'e CHP'nin araştırma şirketlerine verilen 650 milyonluk ödemenin detaylarını anlattı.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen araştırma şirketlerine aktarılan 650 milyon liralık kaynağı belirsiz ödemenin detayları hakkındaki görüşleri:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen araştırma şirketlerine aktarılan 650 milyon liralık kaynağı belirsiz ödemenin detayları hakkındaki görüşleri: "Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Mustafa Kemal Çiçek bey açtı ilk önce. Bu korkunç olayı ondan öğrendik. Tabii, sadece araştırma kuruluşlarına değil aynı zamanda bir kısım medya kuruluşlarına da o paradan verilmiş. Üç yılda 650 milyon TL'den bahsetti sayın Çiçek. Ve bunun basın açıklamasıyla televizyon programlarıyla ve gazete raportajlarıyla anlatmaya çalıştı. Hatta ben de bir televizyon programında kendisine sormuş ve teyit almıştım. Sayın Çiçek'i mahkemeye vermekle tehdit etmişlerdi o zamanlar ve kendisi de bundan memnuniyet duyacağını söylemişti ama sonuç yok. "

#3
Foto - YANDAŞLARI BU PARALARLA FONLAMIŞLAR Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine fondaş medya denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır. PARANIN KAYNAĞI NEDİR? Doğrusu, bu paraları nereden harcadıklarını ben de merak ediyorum. Çünkü partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarını yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse,

YANDAŞLARI BU PARALARLA FONLAMIŞLAR Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine fondaş medya denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır. PARANIN KAYNAĞI NEDİR? Doğrusu, bu paraları nereden harcadıklarını ben de merak ediyorum. Çünkü partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarını yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse,

#4
Foto - ANKETLERİN GERÇEKLERLE ALAKASI YOK -Bu anketlerin amacının ne olduğunu anlamak zor değil… Belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmaması büyük bir sorundur. Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıklarını söyleyebilirim. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidara karşı yaptıkları gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.

ANKETLERİN GERÇEKLERLE ALAKASI YOK -Bu anketlerin amacının ne olduğunu anlamak zor değil… Belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmaması büyük bir sorundur. Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıklarını söyleyebilirim. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidara karşı yaptıkları gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.

#5
Foto - 6'LI MASA DAĞILMAYA MAHKUM Altılı masa memleket meselesi için kurulmuş bir masa değil. Önce bunu tespit edelim ki, şahsi ihtiraslar masası bu masa. Ve yaptıkları tartışmalar, birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler, itham edici yaklaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu masadan bir şey çıkmayacak, çünkü bu masa milletin beklediği ve iktidarın soylediginin ötesinde olan hiçbir şey vaad etmiyor. Vaad etmiyor çünkü öyle bir dertleri yok. Partilerin yaptıkları siyasal iletişim siyasal itibar ve itimat üzerine oturur. Eğer bu iki kavramı kaybederseniz seçmeni kaybedersiniz. Baktığımızda 6'lı masanın hem siyasal itibarını hem de seçmen nezdindeki itimat duygusunu kaybettiğini görüyoruz. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE Oy oranımız %40'a tırmanıyor, inşallah 40'ı da aşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var, oda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için biz araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor ve 2023 seçimlerinde Türkiye'de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini soruyoruz vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor.

6'LI MASA DAĞILMAYA MAHKUM Altılı masa memleket meselesi için kurulmuş bir masa değil. Önce bunu tespit edelim ki, şahsi ihtiraslar masası bu masa. Ve yaptıkları tartışmalar, birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler, itham edici yaklaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu masadan bir şey çıkmayacak, çünkü bu masa milletin beklediği ve iktidarın soylediginin ötesinde olan hiçbir şey vaad etmiyor. Vaad etmiyor çünkü öyle bir dertleri yok. Partilerin yaptıkları siyasal iletişim siyasal itibar ve itimat üzerine oturur. Eğer bu iki kavramı kaybederseniz seçmeni kaybedersiniz. Baktığımızda 6'lı masanın hem siyasal itibarını hem de seçmen nezdindeki itimat duygusunu kaybettiğini görüyoruz. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE Oy oranımız %40'a tırmanıyor, inşallah 40'ı da aşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var, oda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için biz araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor ve 2023 seçimlerinde Türkiye'de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini soruyoruz vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor.

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