Vahim tablo ifşa oldu... CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bir bütçe!

6'LI MASA DAĞILMAYA MAHKUM Altılı masa memleket meselesi için kurulmuş bir masa değil. Önce bunu tespit edelim ki, şahsi ihtiraslar masası bu masa. Ve yaptıkları tartışmalar, birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler, itham edici yaklaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu masadan bir şey çıkmayacak, çünkü bu masa milletin beklediği ve iktidarın soylediginin ötesinde olan hiçbir şey vaad etmiyor. Vaad etmiyor çünkü öyle bir dertleri yok. Partilerin yaptıkları siyasal iletişim siyasal itibar ve itimat üzerine oturur. Eğer bu iki kavramı kaybederseniz seçmeni kaybedersiniz. Baktığımızda 6'lı masanın hem siyasal itibarını hem de seçmen nezdindeki itimat duygusunu kaybettiğini görüyoruz. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE Oy oranımız %40'a tırmanıyor, inşallah 40'ı da aşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var, oda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için biz araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor ve 2023 seçimlerinde Türkiye'de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini soruyoruz vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor.