CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı. İstanbul'u unutup koltuk hevesine kapılan Ekrem İmamoğlu, umduğu desteği bulmak için birçok isimle görüşme yaptı. Onların arasında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Günler süren suskunluğun ardından yerel bir televizyon kanalına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek açıklamalar yaptı. Parti içinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Seçim öncesinde de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Soyer "Hemen hemen ortalama 2 ayda bir, bir araya geldik. Hem kendi şehirlerimizdeki sorunları hem Türkiye'ye dair ortak yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar çok kıymetli buluşmalardı. Birbirimizden hem ilham alıyorduk hem birbirimize bu anlamda yakınlaşıyorduk. Dostluk, kardeşlik bağı kuruluyordu. Fakat seçimlerden sonra hiç bir araya gelmedik. Orada da büyük bir kopukluk oldu maalesef" ifadesini kullandı.