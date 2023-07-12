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CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

2023-07-12 13:37:51
CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

CHP'de seçim hezimetinin ardından parti için kazanlar kaynamaya devam ediyor. Seçim gecesi, "mücadeleye devam" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na, "değişim" cevabı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk bayrak açan isim oldu. Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel de, adaylığını duyurdu. Tanju Özcan, Gürsel Tekin gibi isimler de koltuk yarışı için sıraya girdiler. Partideki çatlak sesleri susturmak isteyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü önlemlere başvurdu. Alınan karara göre; CHP Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP yönetiminden onay alacak.

#1
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği partide, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor.

#2
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM!" Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

#3
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı. İstanbul'u unutup koltuk hevesine kapılan Ekrem İmamoğlu, umduğu desteği bulmak için birçok isimle görüşme yaptı. Onların arasında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Günler süren suskunluğun ardından yerel bir televizyon kanalına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek açıklamalar yaptı. Parti içinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Seçim öncesinde de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Soyer "Hemen hemen ortalama 2 ayda bir, bir araya geldik. Hem kendi şehirlerimizdeki sorunları hem Türkiye'ye dair ortak yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar çok kıymetli buluşmalardı. Birbirimizden hem ilham alıyorduk hem birbirimize bu anlamda yakınlaşıyorduk. Dostluk, kardeşlik bağı kuruluyordu. Fakat seçimlerden sonra hiç bir araya gelmedik. Orada da büyük bir kopukluk oldu maalesef" ifadesini kullandı.

#4
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

'FARKLI DÜŞÜNÜYORUM' DEDİ Görüşmede, Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine destek vermediğini ifade eden Tunç Soyer, "Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik.

#5
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

VEKİLLER İZİN ALMADAN ADIM BİLE ATAMAYACAKLAR: CHP'DEKİ KONUŞMA YASAĞI RESMİLEŞTİ Tüm bu gelişmeler ışığında parti için çatlak sesleri bastıramayan Kılıçdaroğlu, yeni önlemlere başvurdu. CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan "Cumhuriyet Halk Partisi Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi" yayınlandı.

#6
Foto - CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak

CHP'Lİ VEKİLLERE BASIN AMBARGOSU Alınan kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP TBMM Grup Başkanı'ndan, PM üyeleri ve diğer CHP yetkililerinin ise Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri gerekmektedir. "Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz." denildi.

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