2023-07-12 13:37:51 CHP'deki konuşma yasağı resmileşti! Sadece o konuşacak
CHP'de seçim hezimetinin ardından parti için kazanlar kaynamaya devam ediyor. Seçim gecesi, "mücadeleye devam" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na, "değişim" cevabı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk bayrak açan isim oldu. Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel de, adaylığını duyurdu. Tanju Özcan, Gürsel Tekin gibi isimler de koltuk yarışı için sıraya girdiler. Partideki çatlak sesleri susturmak isteyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü önlemlere başvurdu. Alınan karara göre; CHP Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP yönetiminden onay alacak.