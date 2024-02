CHP’de çarşı çok fena karışacak! Alayı hapı yuttu

CHP, yerel seçimlere her zaman olduğu gibi, iç çekişmeler ve parti içi hesaplaşmaların gölgesinde giriyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin geleceği, parti içinde ve dışında büyük bir merak konusu olurken, Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç’ten dikkat çeken bir iddia geldi. CHP’de asıl büyük krizin, seçimlerden sonra yaşanacağını belirten Genç, “Bir daha söyleyelim de kayda geçsin. Kaybeden Eko, partiden dışlanacak. Gördüğü her koltuğa talip olup, her şeyi mahvetmekle suçlanacak. Ve elbette tavşan aday diye yola çıkarılan sürpriz bir şekilde (kağıt üzerinde) genel başkan olan Özel'e de hesap kesilecek” dedi. Genç, yazısında özetle şunları kaydetti: