CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

"BİN METREKÜP FAKİRLİK SINIRIYKEN, İZMİR 600 BİN METREKÜPLE FAKİRİN DE FAKİRİ BİR KENT": İzmir'in su açısından Türkiye ortalamasının da altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yıllık kişi başı su potansiyeli bin 340 metreküp. Bin metreküp fakirlik sınırıyken, İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri bir kent. Barajlarda su bittiğinde yer altı suyuna geçilir. Ama İzmir, barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'ini yer altından çekti. Bu nedenle kuyular çok derinleşti, artık 300 metrenin altında kuyu yok. Kuyulardan çekilen su, 2-3 bin yıl önce yağan yağmurlardan kalma" dedi. "TARIMDA KULLANILACAK SUYU YER ALTINDAN ÇEKMEK YERİNE GRİ SUYLA DESTEKLEMELİYİZ" : Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 600 bin metreküp gri suyun denize bırakıldığını belirten Prof. Dr. Yaşar, bu suyun arıtılarak tarıma kazandırılması gerektiğine dikkati çekip, "Bu suyu Menemen ve Gediz ovalarına yönlendirmeliyiz. Yeterince arıtılamadığı söyleniyor ama arıtmak zorundayız. Tarımda kullanılacak suyu yer altından çekmek yerine gri suyla desteklemeliyiz” dedi. Ankara, İstanbul ve Bursa'da da dönemsel su sorunları yaşandığını ancak bu kentlerde yer altı su kaynaklarının rezerv olarak korunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bursa'da suyun yüzde 10'u, Ankara ve İstanbul'da yüzde 1'i yer altından sağlanıyor. Onların yer altı suları rezerv olarak duruyor ama biz rezerv suyumuzu da harcadık" ifadelerini kullandı.