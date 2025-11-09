  • İSTANBUL
CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

Sokakların çöpten geçilmediği İzmir’de barajlar tükenmeye başladı. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük su seviyesine geriledi.

1
#1
Foto - CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

CHP yönetimindeki İzmir’de, beceriksizlik ve vurdumduymazlık sonucu barajlar da tükenmeye başladı. Kentin en kritik su kaynağı Tahtalı Barajı, tarihte ilk kez yüzde 1,54 gibi utanç verici bir seviyeye geriledi. Uzmanlar, CHP'li belediyenin rezerv yeraltı sularını bile harcadığını belirterek, "Su bittiğinde İzmir biter" uyarısında bulundu. İzmir’de planlı su kesintilerinin uygulandığı barajlardaki su seviyesi "0" ile gösterilmeye başlanmıştı. Bursa'nın ardından İzmir'den gelen haberde, kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın, tarihinin en düşük su seviyesine gerilediği bildirildi. Bursa'nın ardından İzmir'den gelen görüntülerde barajların son hali endişelendirdi... 1 Ekim'den bu yana kuraklık nedeniyle planlı su kesintileri uygulanan Bursa'da, barajlardaki su seviyesi "0" ile gösterilmeye başlanmıştı. İzmir'de yaşanan gelişmede ise, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nın, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşadığı kaydedildi. Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,54'e geriledi.

#2
Foto - CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

REZERV NİTELİĞİNDEKİ YER ALTI SULARI DA RİSKE GİRDİ: Barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte ihtiyacın önemli bölümü yer altı su kaynaklarından sağlanmaya başlandı. Kuyuların derinlere inmesi, kentin rezerv niteliğindeki yer altı sularını da riske soktu. Tahtalı Barajı'nın 300 milyon metreküplük aktif hacmi bulunduğunu, barajda yaklaşık 4 milyon metreküp su kaldığını söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu ayın sonunda oran yüzde 1'in altına düşecek. Geçen yıl bu dönemde barajdan günlük 230 bin metreküp su çekilirken, bugün 50 bin metreküplere düşürüldü. Psikolojik olarak barajı tamamen boşaltmamaya çalışıyorlar. Gördes Barajı'nın ölü hacminden su çekilmesi ise çok büyük bir yanlış" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

"BİN METREKÜP FAKİRLİK SINIRIYKEN, İZMİR 600 BİN METREKÜPLE FAKİRİN DE FAKİRİ BİR KENT": İzmir'in su açısından Türkiye ortalamasının da altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yıllık kişi başı su potansiyeli bin 340 metreküp. Bin metreküp fakirlik sınırıyken, İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri bir kent. Barajlarda su bittiğinde yer altı suyuna geçilir. Ama İzmir, barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'ini yer altından çekti. Bu nedenle kuyular çok derinleşti, artık 300 metrenin altında kuyu yok. Kuyulardan çekilen su, 2-3 bin yıl önce yağan yağmurlardan kalma" dedi. "TARIMDA KULLANILACAK SUYU YER ALTINDAN ÇEKMEK YERİNE GRİ SUYLA DESTEKLEMELİYİZ" : Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 600 bin metreküp gri suyun denize bırakıldığını belirten Prof. Dr. Yaşar, bu suyun arıtılarak tarıma kazandırılması gerektiğine dikkati çekip, "Bu suyu Menemen ve Gediz ovalarına yönlendirmeliyiz. Yeterince arıtılamadığı söyleniyor ama arıtmak zorundayız. Tarımda kullanılacak suyu yer altından çekmek yerine gri suyla desteklemeliyiz” dedi. Ankara, İstanbul ve Bursa'da da dönemsel su sorunları yaşandığını ancak bu kentlerde yer altı su kaynaklarının rezerv olarak korunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bursa'da suyun yüzde 10'u, Ankara ve İstanbul'da yüzde 1'i yer altından sağlanıyor. Onların yer altı suları rezerv olarak duruyor ama biz rezerv suyumuzu da harcadık" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

"SU BİTTİĞİNDE İZMİR BİTER" “Su bittiğinde İzmir biter” diyen Prof. Dr. Yaşar, kentte gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan kesintilerle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: Kesintilerin 12 saate çıkarılması gerekiyor ki yer altı sularını koruyabilelim. Bu siyasi değil, bir başarıdır. Önemli olan İzmir nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi. Haftada 2-3 gün kesinti yapılabilir. Kullanma suyunu azaltabiliriz ama tarımda suyu zamanında veremezsek kıtlık başlar. "BARAJ 2-3 YILDA DOLAR AMA YER ALTINDAKİ AKİFER 20-30 YILDA DOLUYOR": İzmir tarım açısından dünyanın da önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle su yönetimi hayati önem taşıyor. İzmir'in suyunun yüzde 65-70'i yer altından geliyor. Bu sonsuz bir kaynak değil. Baraj 2-3 yılda dolar ama yer altındaki akifer 20-30 yılda doluyor. Bu nedenle yer altı sularını mutlaka koruma altına almalıyız. BURSA'DA SU KRİZİ: Planlı su kesintilerinin uygulandığı Bursa'da CHP'i Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeterli önlemleri almamış ve kuraklığa karşı önlem alınmamasının ardından vatandaşlar susuzluğa mahkum olmuştu. 1 Ekim'den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa'da, Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyordu. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması, 17 Ekim itibarıyla yüzde 0,0 olarak ölçülmüştü.

