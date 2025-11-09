CHP zihniyetinin özeti: Tahtalı barajı kurdu! Tarihte ilk kez bu seviyeleri gördü

"SU BİTTİĞİNDE İZMİR BİTER" “Su bittiğinde İzmir biter” diyen Prof. Dr. Yaşar, kentte gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan kesintilerle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: Kesintilerin 12 saate çıkarılması gerekiyor ki yer altı sularını koruyabilelim. Bu siyasi değil, bir başarıdır. Önemli olan İzmir nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi. Haftada 2-3 gün kesinti yapılabilir. Kullanma suyunu azaltabiliriz ama tarımda suyu zamanında veremezsek kıtlık başlar. "BARAJ 2-3 YILDA DOLAR AMA YER ALTINDAKİ AKİFER 20-30 YILDA DOLUYOR": İzmir tarım açısından dünyanın da önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle su yönetimi hayati önem taşıyor. İzmir'in suyunun yüzde 65-70'i yer altından geliyor. Bu sonsuz bir kaynak değil. Baraj 2-3 yılda dolar ama yer altındaki akifer 20-30 yılda doluyor. Bu nedenle yer altı sularını mutlaka koruma altına almalıyız. BURSA'DA SU KRİZİ: Planlı su kesintilerinin uygulandığı Bursa'da CHP'i Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeterli önlemleri almamış ve kuraklığa karşı önlem alınmamasının ardından vatandaşlar susuzluğa mahkum olmuştu. 1 Ekim'den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa'da, Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyordu. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması, 17 Ekim itibarıyla yüzde 0,0 olarak ölçülmüştü.