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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 13 Aralık 2021 anlık altın fiyatları bugün!

2021-12-13 08:32:00
Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 13 Aralık 2021 anlık altın fiyatları bugün!

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu, binlerce vatandaş tarafından merakla soruluyor. Yatırımcıların merak ettiği anlık altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacağı bir hayli merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED ile TCMB’nin toplantıları öncesi bu hafta altın için adeta rota belirlenmiş olacak. Altın fiyatları yükselmeye devam mı edecek yoksa altın düşecek mi? sorularına her iki Merkez Bankası’nın kararları sonrası netleşmiş olacak. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın ile bilezik fiyatları güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte anlık altın fiyatları 1 Aralık 2021 Pazartesi.

#1
Foto - Çeyrek Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. Altının ons fiyatı 1.780 dolara kadar çıkarken, yurt içinde güçlü doların da etkisiyle çeyrek altın tarihi rekor seviyeye ulaştı. Gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası ile 16 Aralık’ta TCMB’nin yapacağı aralık ayına ilişkin faiz toplantısı da altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Peki Altın fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar..

Çeyrek Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. Altının ons fiyatı 1.780 dolara kadar çıkarken, yurt içinde güçlü doların da etkisiyle çeyrek altın tarihi rekor seviyeye ulaştı. Gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası ile 16 Aralık’ta TCMB’nin yapacağı aralık ayına ilişkin faiz toplantısı da altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Peki Altın fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar..

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,95 TL, 1.786,20 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,95 TL, 1.786,20 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 792,78 TL, 797,58 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 792,78 TL, 797,58 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,40 TL, 795,58 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,40 TL, 795,58 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,63 TL, 1.300,77 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,63 TL, 1.300,77 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.090,53 TL, 5.187,18 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.090,53 TL, 5.187,18 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.537,31 TL, 2.601,54 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.537,31 TL, 2.601,54 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.090,53 TL, 5.187,18 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.090,53 TL, 5.187,18 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 717,47 TL, 745,22 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 717,47 TL, 745,22 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.653,00 TL, 12.971,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.653,00 TL, 12.971,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,91 TL, 9,92 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29 TL, 22,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29 TL, 22,31 TL,

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