Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 13 Aralık 2021 anlık altın fiyatları bugün!

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu, binlerce vatandaş tarafından merakla soruluyor. Yatırımcıların merak ettiği anlık altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacağı bir hayli merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED ile TCMB’nin toplantıları öncesi bu hafta altın için adeta rota belirlenmiş olacak. Altın fiyatları yükselmeye devam mı edecek yoksa altın düşecek mi? sorularına her iki Merkez Bankası’nın kararları sonrası netleşmiş olacak. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın ile bilezik fiyatları güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte anlık altın fiyatları 1 Aralık 2021 Pazartesi.