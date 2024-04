Ceviz suyu! Hiç duymadığınız ilaç gibi etkisi var! Ceviz suyu nasıl yapılır, ne işe yarar? Faydaları saymakla bitmez

CEVİZ SUYU NASIL YAPILIR? Akşam yatmadan önce bir bardak suya bir dış kabuğu soyulmuş tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda aç karnına için ve dilerseniz cevizleri yiyin. Hazırlanışı en kolay kürlerden biridir. Cevizin içindeki vitaminleri ve minerallerin suya geçmesini sağlayarak hazırlanır. 2-3 adet bütün ceviz içi, bir bardak suyun içine konur. Cevizler suyun içinde sabaha kadar bekletilir. Karışımın suyu sabah kahvaltıdan önce içilir ve içindeki cevizler de tüketilir. CEVİZ SUYU NE KADAR SÜRE İÇİLMELİ? Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa, istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmeli. CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLMELİDİR? Sabah uyandıktan sonra geceden bekletilen ceviz suyu kahvaltıdan önce içilmelidir. Cevizler de yendikten sonra kahvaltı yapmak için yarım saat beklenirse daha etkili olur. Diyetle birlikte düzenli olarak kullanıldığında haftada ortalama 1 kilo verilebilir. Ceviz belirtilen şekilde kullanıldığında diyeti oldukça kolaylaştırır. Fakat gün içinde 4-5 cevizden fazla yenmemelidir. Kalorisi oldukça fazladır, bu yüzden gereksiz kalori almaya neden olabilir. Hedeflenen kiloya ulaşana kadar her sabah ceviz suyu içmenin bir