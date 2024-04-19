Ceviz suyu! Hiç duymadığınız ilaç gibi etkisi var! Ceviz suyu nasıl yapılır, ne işe yarar? Faydaları saymakla bitmez

EMZİREN ANNELER CEVİZ SUYU TÜKETMELİ! Özellikle kadınların hamilelik sürecinde en çok yakındığı fazla kilo alımını da engellediği ve büyük oranda katkı sağladığı biliniyor. Emziren annelerin de yine ceviz suyu tüketmesi durumunda, ceviz suyunda bulunan vitaminlerin süt yoluyla bebeğe geçtiği biliniyor. Böylelikle bebekler gerekli pek çok vitamini doğal şekilde anneden almış oluyorlar. CEVİZ SUYUNUN ZARARLARI VAR MIDIR? Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı bünyelerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir. Yüksek miktarda lif içerdiğinden fazla tüketmek ishale yol açabilir. Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir. Hormonlara etki ettiğinden adet söktürücü ve adet geciktirici etkiler gösterebilir. Mide sorunu yaşayan, midesi hassas olan kişilerin midesine dokunabilir, ağrı ve yanma yapabilir. CEVİZ SUYUNU KİMLER KULLANMAMALI? Herhangi bir kronik hastalığı, Kalp ve damar hastalığı, Böbrek hastalığı, Tiroit hastalığı olanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir. Bu hastalıkların tedavisinde bazı beslenme kısıtlamaları uygulanıyor olabilir. Özellikle içeriğindeki yüksek mineraller küçük çocukların bünyesine ağır gelebilir.